Téma lesz a Szombathelyi Zsidó Hitközség Szabadegyetem április közepén induló előadássorozata is, amelyben történelmi, vallási előadások, és filmvetítés is szerepelnek. Szó lesz az április 22-én rendezendő Pannon Alpok Teljesítménytúráról a Vasi Vándorok Sportegyesülettel.

A Kőszegi-hegység varázslatos, egyedi tájegysége, klímája, növény- és állatvilága várja felfedezőit. Bércek és völgyek, kilátók és panorámák, kápolna és kastély, stájer házak és források, pincesor, és egy jóféle kocsma. A rendezvényen ismertetik az április 22-23-án sorra kerülő 19. Herényi Virágút programját, a Nyitott Tájházak Napját, amit április 22-én a Hegypásztor Kör rendez Szent György napjához kötődően. Megismerhetjük a május 25-i Medve Szabadtéri Csapatverseny részleteit, ahol az életkor alapján 7 különböző kategóriába osztott háromfős csapatok állomások közt barangolva oldanak meg matekfeladatokat a szombathelyi Csónakázó-tó körül, hogy a legelőkelőbb Medve-rangot érjék el.

A sajtóreggeli villáján az egyik legfinomabb falat a X. Színházi Olimpia lesz, ami a 2023-as év világ színházi eseménye Magyarországon, és amely húsvét nagypéntektől Szent Iván Éjig tart az országban térben és időben szinte a legkisebb településig megjelenve. Ennek részeként zajlik a Dunántúli Színházi Fesztivál a Celldömölk – Vasvár - Vép tengely mentén, illetve további 18 településen Sopron megyétől egészen Lendváig (Szlovénia) átnyúlva. Fókusz az április 27-május 1. közötti időszak, amikor 25 együttes, - amatőröktől a profikig – több mint 50 előadást tart.

Ebben az időszakban zajlik április végén a Weöres Sándor gyerek színjátszó fesztivál is. Workshopok, nyári színjátszó táborok is részei lesznek a sorozatnak. A civilek aktivitásának köszönhetően Andrásfán, Bérbaltaváron, Kámban, Alsóújlakon, Rábahidvégen, Csehimindszenten, Bejcgyertyánoson ezekben a kicsi falvakban is ott lesz az Olimpia egy-egy előadással.

