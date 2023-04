A közelmúltban tartotta 60 éves osztálytalálkozóját a Vendéglátóipari szakiskola 6 egykori diákja. Figder Dezső a hatvanas évek elején kezdte a pályát, dolgozott Budapesten, Sárváron és Szombathelyen. Legnagyobb élményeit azonban itt, a vasi megyeszékhelyen szerezte a Claudius Hotel és a Gól vendéglő pincéreként. Kiszolgálta Rachel Welch színésznőt és sok más hírességet is, de ő maga is egy híresség leszármazottja. Figder Dezső felmenője nem más, mint Savanyú Jóska, aki maga is pincérkedett, mielőtt rossz útra tért.