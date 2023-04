"Az elmúlt években a balliberális média horribilis összegekre tett szert külföldről. Soros György mellett Brüsszel és Washington is a dollármédiumok egyre fontosabb, esetenként szinte kizárólagos fenntartója lett" - olvasható a Magyar Nemzet cikkében. Kitértek arra is: a dollármédia külföldről történő feltőkésítését bemutató sorozatuk eddigi részeiben bemutatták a vezető balliberális médiumokat, illetve a tematikus, „ráhordó” jellegű kisebb portálokat. Ezek pénzügyi megerősítése közben ugyanakkor a vidéki dollármédiumok finanszírozására is jutott külföldi figyelem - írta a portál. Utóbbiak között szerepel a szombathelyi irodában működő Nyugat.hu.

"Már a 2019-es önkormányzati választás előtt komoly forrást, összességében több mint húszmillió forintot küldött a Soros-féle alapítvány a szombathelyi Nyugat.hu-nak. A balliberális helyi portál összességében 2017 és 2020 között több mint negyedmillió dollárt kapott a milliárdos spekuláns szervezetétől. A Soros-hálózat tehát nemcsak országosan, hanem helyi szinteken is részt vesz a balliberális dollármédia létrehozásában és működtetésében" - közölte a Magyar Nemzet. A Nyugat.hu mellett pécsi, kecskeméti és szegedi portálokat is említenek.

"2017-ben az Index írta meg, hogy november 7-én egy kifejezetten magyar sajtótermékeknek szánt pályázat jelent meg az amerikai külügyminisztérium honlapján. 'A felhívás célja, hogy olyan Budapesten kívüli sajtótermékeket (lap, rádió, honlap) találjon, amik az objektív tájékoztatást hangsúlyozzák, hazai és nemzetközi témákban is. A külügyminisztérium maximum 700 000 dollárt, vagyis nagyjából 190 millió forintot adna az egy darab nyertesnek.' Utóbbi győztes osztotta volna el a pénzt.

Később az Egyesült Államok mégis úgy döntött, hogy – legalábbis egyelőre – mégsem adnak pénzt a magyarországi vidéki baloldali médiának. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a teljes egészében amerikai pénzből működő Szabad Európa ma már a fent említett médiumok majd mindegyikétől vesz át anyagokat. Sőt közismert, hogy Samantha Power, az USAID vezetője 2023 februárjában arról beszélt Budapesten, hogy az Egyesült Államok húszmillió dollárral fogja támogatni a demokratikus intézményrendszer jobb működéséért, valamint a jogállamiságért küzdő civil szférát és a független médiát a közép-európai térségben.

Magyarországon nehéz ezt a jövő évi önkormányzati és európai parlamenti választásoktól függetlenül értelmezni" - összegzett a Magyar Nemzet.

A teljes cikk ITT olvasható.