Virágvasárnap Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulására emlékeztet. A szamárháton érkező király elé szórt pálmaágak miatt több nyelvben is pálmaünnepnek nevezik ezt a napot, Magyarországon a virág szó került a nevébe. A szombathelyi székesegyházban a nemrégiben alakult Brenner-kórus énekével kezdődött a virágvasárnapi szentmise, majd dr. Székely János megyés püspök szólt a hívekhez. – Szívünket a nagyböjt eleje óta készítjük elő bűnbánattal és jócselekedetekkel. Ma azért gyűltünk össze, hogy az egész egyházzal együtt lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését és feltámadását, ő ugyanis ezt a misztériumot akarta beteljesíteni, amikor felment Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezzünk meg erről az üdvösségszerző bevonulásról, lépjünk mi is az Úr nyomába, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a kereszthordásban, ugyanúgy feltámadásának és örök életének is részesei lehessünk – fogalmazott.