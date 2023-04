Sorkikápolna első embere érdeklődésünkre elmondta: a népszokások bemutatásával a közösségépítés és az összetartozás erősítése is céljuk. Ezért is érezték fontosnak, hogy idén a vödrös locsolást is megelevenítsék a faluban.



Forrás: Sorkikápolna önkormányzata

Horváth Károlyné Tímea népi öltözékben fogadta már reggel 8 órakor a locsoló legényeket a település tájházánál. - Szeretnénk, ha a következő években ezt a hagyományt folytathatnánk, és minél több érdeklődőt vonzana a kezdeményezés - tudtuk meg Mező Gábortól. Ezután végig járták Sorkikápolna utcáit, s örömmel tapasztalták: mindenhol szívélyes vendégszeretettel fogadták a locsolókat.