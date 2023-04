Minden hónap első vasárnapján tartják meg Vásárcsarnok Hunyadi út felőli kiscsarnokában a Hacuka közösségi vásárt. Több mint harminc árus kínál ilyenkor használt, de jó állapotú női és férfiruhákat, gyerekruhákat, játékokat, könyveket, ékszereket, kiegészítőket, lakásdekorációs kellékeket, és minden egyéb hasznos holmit a vásárlóknak.

Fotós: © Szendi Péter

És ha vasárnap, akkor régóta: zsibi. A háztartási eszközökön, a kisgépeken, szerszámokon át a különféle kerámiatermékekig, használati tárgyakig akadt itt minden ezúttal is. Az érdeklődés élénk volt, ennek pedig a többi kereskedő is örült, hiszen így ők is nagyobb forgalomban bízhattak.

A bejárat melletti standnál árult ruhákat a hacukázó Marton Laura és Somogyi Lilla.

- Most először vagyok itt, az ismerőseimtől hallottam erről a lehetőségről – mondta Laura, miközben éppen az egyik vevőjét szolgálta ki. – A saját, köztük gyerekkori ruháimat árulom. Szűkös lett otthon a szekrény, és emiatt is hasznos ez a közösségi kezdeményezés, így semmit sem kell kidobnom. Amit ma nem tudok eladni, azokat elajándékozom.

Fotós: © Szendi Péter

Kicsit beljebb, Tulok Zoltán zsibis könyvesstandjánál is nagy volt az érdeklődés. Az egyik vevő francia nyelvkönyvet keresett, az éppen nincs, de számos ritkaság, köztük a múlt századból szármaró romantikus regények, enciklopédiák, könnyed irodalmi művek viszont igen. – Tíz éve rendszeresen itt vagyok – mondta a tapasztalt árus. – Ahogy figyelem, a régi, de jó állapotú könyveket is keresik az emberek. Van, hogy jobb a forgalom, van, hogy ritkább, de nem panaszkodhatom.