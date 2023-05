A négyszintes, 200 millió forintért épített áruház a ruházati ipar valamennyi termékét árusította. A választékbővítésre, hiánycikkpótlásra az árut szlovén vállalatoktól kapta a Borostyánkő. A Rasica cég bébi és kötöttáruval, a Lisca fehérneművel, fűzővel, melltartóval, a Mura Ruhagyár női és férfi, valamint kamasz méretű konfekcióval, inggel, farmeröltözetekkel, a Zlatorog márkás illatszerekkel, a Gorenje háztartási árukkal, a Ko-To bőrárukkal bővítette a Borostyái választékát. A vegyesipari cikkek közül csupán a bútor és a jármű hiányzott a Borostyánkőből. A szolgáltatások széleskörűek voltak; többek között gyermekmegőrzés, valutaváltás, vasúti jegyváltás, újságárusítás, kulcsmásolás, kozmetikai tanácsadás is volt.

A szlovén ruhagyárak termékei a divatbemutatón

Forrás: VN-archív

A nyitás előtt úgy tervezték, hogy az üzletház reggel fél nyolctól este hatig tart nyitva, szombaton fél nyolctól délután 15 óráig tervezték a nyitvatartást.

1978 áprilisában 240 dolgozója volt az áruháznak. Amelyhez a nyitásra még 10 eladót felvettek, hogy teljes legyen a létszám. A fiatalok képzését 1977-ben kezdték meg. A kereskedelmi szakközépiskolából 50 végzőst vettek fel, 30 gimnazistát intenzív tanfolyamon tanítottak a korszerű kereskedelemre. A tapasztalt eladók háromnapos pszichológiai tanfolyamon kaptak továbbképzést az eladói magatartásról, a korszerű eladási módszerekről. A nyelvismeretet - szlovén, orosz, német - a az eladók köpenyén jelezték Az áruház kozmetikai tanácsadója például nyolc nyelven beszélt.

890 hanglemez közül válogathattak a vevők

Forrás: VN-archív

A Magyarországon addig is forgalomban lévő jugoszláv áruk ára a piaci áraknak megfelelőek voltak. A vásárlói érdeklődés döntötte el, hogy érdemes volt-e és mennyit behozni a különleges minőségű kötöttárukból, férfi és női illatszerekből, ingekből, kabátokból. A konfekcióáruknál a méretválaszték bővítése miatt volt elsősorban szükség a Mura Ruhagyár termékeire. Negyven éve például divatbemutatót is tartottak a termékpalettából a vasi megyeszékhelyen. A bemutatón azokból a jugoszláv termékekből láthatott szemlét a szakmai és a városi közönség, amelyek már a nyitáskor is kaphatók voltak a Borostyánkő Áruházban. Felvonultattak az az év őszére megrendelt árukból és azokból a termékekből is, amelyek vásárlásáról még javában folytak a tárgyalások.

A Borostyánkő Áruház, az akkori Tolbuhin (ma Szent Márton) út-Wesselényi utca sarkán épült. Nyugat-Dunántúl legnagyobb, ruházati és vegyesipar cikk áruhaza lett. 1978 áprilisában már csak napok voltak hátra a nyitásig, de már azt megelőzően is több csatornán ismerkedhettek a leendő vásárlók az áruház berendezésével és nem kevésbé azzal a hatalmas áruválasztékkal, amelynek biztos alapja a 90 millió forintos indulási raktári készlet volt. Az akkoriban ritkaságszámba menő, összesen 75 folyóméter hosszúságú, füstszínű betekintő kirakatablakok már áprilisban betekintést engedtek a földszintre a járókelőknek. Ami pedig az emeleteket illeti: a kirakatokban elhelyezett 11 televíziókészülék képernyője kalauzolta a kíváncsiskodókat az áruházban emeletről emeletre.

A férfiing osztály nyitáskor

Forrás: VN-archív

Ugyanilyen ismerkedési lehetőségnek szánták az áruház előtti vitrineket is: ezekben képeket és írásos anyagokat helyeztek ki az áruházról.

De milyen is volt az áruház? Amit a közönség látott az csak két emelet volt, a földszinttel és az alatta húzódó raktárral együtt azonban négy szintesnek számított. Az 1100 négyzetméteres raktárhoz - ugyancsak a pinceszinten - még 800 négyzetméteres fedett árutér csatlakozott, ahol egyszerre három nagy tehergépkocsiról rakodták ki a beérkezett árut. Az áruház mellett, a Wesselényi utcában 110 gépkocsi parkolhatott.

Kemping-kiállítás az üzletház melletti parkban

Forrás: VN-archív

Az áruházba két hatalmas üvegajtó vezetett. Egyik a Tolbuhin (ma Szent Márton) útról, a másik a Wesselényi utcáról. A Tolbuhin útin belépve szemben volt a lépcsősor és az ugyancsak újdonságnak számító mozgólépcső. (A nyitás napján csak a Wesselényi utcáról lehetett bemenni, a másik ajtón pedig távozni.)

A földszinten sok minden vásárolható volt, főleg olyan cikkek, amelyekre gyakran, szinte naponta szükség volt. Háztartási vegyiáruk, illatszerek, kozmetikai cikkek, edények, üveg-, porcelán-, kerámia, papír, írószerek, tapéták, és díszműáruk, szerszámok, autófelszerelési és ápolási cikkek, fa- és műanyagáruk. Ezenkívül itt lehetett megvásárolni a bébiruházati dolgokat, továbbá a játékokat. Virágot is árusítottak a földszinten, és ajándékcsomagokat is készítettek. A földszinten gyermekkocsi megőrzőt is működtettek, sőt a kisgyermekekre egy óvónő is vigyázott. Árusítottak itt útikönyveket és térképeket is, valuta beváltóhely és nyilvános telefon is a közönség rendelkezésére állt. Kulcsmásoló automata is a földszinten kapott helyet, ahol a mennyezet pezsgőszínű volt, a berendezés pedig narancs színű.

Az első emelet a divatos ruházati cikkek osztálya volt, ahol bárki tetőtől talpig felöltözhetett. Külön érdemes említést tenni a cipőosztályról, azon belül is a gyermekcipők választékáról. A Sabaria Cipőgyár közreműködésével - csak a megnyitásra! - 12 ezer pár gyermekcipőt vásároltak. Összehasonlításként: egy cipőboltnak gyermekcipőből akkoriban a teljes évi igénye volt ennyi.

Az első emelet mennyezete bézs színű volt, a berendezése ugyancsak narancs. A második emeleten az álmennyezet narancs, a berendezés pedig bézs árnyalatot kapott.

A második emeleten méterárut, lakástextíliát és vegyesiparcikkeket: műszaki árut, csillárt, lámpát, hangszert, hanglemezt árusítottak. Szó szerint a televíziók és a hangelemezek birodalma volt a második szint.

A harmadik emeleten a háztartási kisgépek, egyéb darabáruk, lakástextíliák, szőnyegek kaptak helyet. Itt intézték az áruhiteleket és a házhozszállítást is.

A vásárlók először 1978. május 2-án fél 8-kor tapasztalhatták meg mindezt.