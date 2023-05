Több, ingatlanértékesítéssel kapcsolatos javaslat szerepel a zárt ülés napirendi pontjai között, de augusztus 20-a alkalmából kitüntetési javaslat és a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató is a városvezetők elé kerül. A két ülés közti beszámolóval kezdődik a nyilvános rész, majd a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a városi tűzoltóság tavalyi évről szóló beszámolóját hallgatja meg a testület. Tájékoztatót tart a Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központja, és több önkormányzati fenntartású intézmény is most értékeli a 2022-es esztendőt. A napirendi pontok között szerepel a közvilágítás bővítési kérelme: egyrészt a Vadrózsa utcában építenének ki légvezetéket mintegy 300 méter hosszan, másrészt a Pápai utca hálózata szorul bővítésre. Egyebek mellett még egy lakó parkolóépítésre beadott igényéről és a Ság hegy vízhálózat-bővítéséről is döntenek a májusi képviselő-testületi ülésen.