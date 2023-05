A kiállítás megnyitóján Rajner Ágota, a pinkamindszenti IKSZT vezetője köszöntötte dallal a megjelenteket, majd Gellérfi Zsuzsanna, a Nagy Gáspár Versmondó Verseny felnőtt kategóriájának győztese mondta el Karinthy Frigyes Előszó című versét.

Csiszár István, a házigazda település polgármestere így fogalmazott: a múltunkhoz, gyökereinkhez való ragaszkodás meghatározza jelenünket és jövőnket, ezért van nagy jelentősége ennek a kiállításnak. A gyűjtemény ugyanis hűen bemutatja milyen ruhát viseltek, milyen tárgyakat használtak és hogyan éltek elődeink.

A kiállítás megnyitóján jelen volt a Vándor Székely gyűjtemény két mentora, Raskó Lóránd és Raskóné Déri Erzsébet Eszter. Utóbbi elmondta: 53. alkalommal tárul a nagyközönség elé a kiállítás, amely a Sepsiszentgyörgy mellett, Árkoson élő Bálinth Zoltán 7500 darabos néprajzi gyűjteményének egy része. A tárlatban különleges darabok is vannak: a Sütő-féle festett saroktéka 1823-ból való, az 1779-es életfával díszített kelengyés láda szintén kuriózumnak mondható, egyrészt a kora, másrészt a származása miatt: a láda állítólag Kőrösi Csoma Sándor családjából való. A mentor a viseletekre is felhívta a figyelmet, amelyek egészében maradtak fenn: kászoni és felsőrákosi öltözék is van a kiállításban.