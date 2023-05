Modern, az elméleti tudást gyakorlatba átültetni segítő eszközökkel gazdagodott a Kisalföldi ASzC Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium sütő- és cukrászipari tanműhelye. Ők az egyik nyertesei a projektnek, amelyben összesen mintegy 87 millió forint jutott eszközbeszerzésre. A mezőgazdasági nagy- és kisgépek, erdészeti kisgépek, tároló- és laboratóriumi eszközök, valamint hidrológiai, hidrometriai, meterológiai méreszközök a szombathelyi Herman Ottó Környeztvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskolába, illetve a Vépi Mezőgazdasági Technikumba kerültek.

-Ezek az intézmények csatlakoztak az új gondolkodásmódhoz, az új típusú szakképzéshez. A duális rendszernek köszönhetően piacképes tudást, ezáltal pedig biztos megélhetést kapnak az itt tanulók - hangsúlyozta Hoczek László József, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója.

A hétfői átadó ünnepségen itt volt Bogdán Boglárka a duális agrárszakképzés fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, aki a lapunknak adott interjúban szintén a duális képzés jelentőségéről beszélt: - nagyon fontos, hogy a tangazdaságokban, tanműhelyekben olyan tudást kapjanak a diákok, amelyek birtokában éles helyzetben is tudják folytatni a munkát. A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrumba az országban elsőként vált ágazati képző központtá, de a másik három centrumban is hasonlóak az irányok és hasonló mértékben jutottak pályázati forráshoz. Bogdán Boglárka szólt arról is, a középfokú agrárképzés a minisztérium alá tartozik – a mezőgazdasági és az élelmiszeri ágazatot lefedik képzéseikkel, mert fontos: nem csak termelni, de feldolgozni is tudni kell.