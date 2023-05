Ennek ellenére kétségünk ne legyen felőle: még egy nyalóka is lecsúszik a pocakba, akárcsak a bátyjának. Mindannyian celofánba csomagolják a maguk készítette csokinyalókát – a gyereknapi hosszú hétvégén biztosan nem lesz hiányuk csokiból. – Szerettem volna igazi élményt ajándékozni számukra, az arcukat és a mosolyukat elnézve, azt hiszem, ez sikerült – mondja Lajos Petra, a testvérpár édesanyja, aki elárulja azt is, rendszeres olvasója lapunknak. Megtartotta a szülői hagyományt, az újság átolvasásával indítja minden napját. Petra „egészségtudatos” anyukának tartja magát, nem fosztja meg a gyerekeket az édességtől, de arra mindig ügyel – még a nyuszinak is megírja –, hogy minőségi darabokat válasszon. Mák Dóri csokijai hírből sem ismerik a tartósítószert és az ízfokozót, így dupla öröm volt számára ez az alkalom. A jó csoki fél egészség – fogalmaz.