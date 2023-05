Aranykulcs a szívéhez

A menyasszony nyakában most is ott volt az a kis aranykulcs, amit a megismerkedésük után kapott, és azóta sem vette le a nyakából. A medál egy életre szóló báli este emléke. 1996. május 11-én volt Zsuzsika ballagása, este kérlelte édesapját, hogy engedje el a bálba. Hosszas könyörgés után elengedték, és barátnőjével, Mónival átgyalogoltak a szomszéd faluba bulizni. Az udvaron beszélgettek éppen, mikor érkezett egy fehér autó – Zsuzsika azt hitte, Ferrari, de csak egy 100-as Skoda volt. Kiszállt belőle egy jóképű legény, István. Az első pillanattól kezdve szimpatikusak voltak egymásnak. Amikor megszólalt a „Kérek egy kulcsot a szívedhez” dal, a fiatalember felkérte Zsuzsikát táncolni, és ők azóta is egymáshoz igazítják a lépteiket. A bál után egy hónappal kapta Zsuzsika az aranykulcsot, ami a szerelem, bizalom, törődés, gondoskodás, felelősségvállalás és – 25 év után elmondható, hogy – a jó házasság jelképe.