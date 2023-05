Minden évben közzéteszik vagyonnyilatkozataikat a városvezetők és az önkormányzati képviselők. A dokumentumokban hiába kutattunk a két terepjáró után, azoknak ott nem találtuk nyomát. Rákerestünk a Jármű Szolgáltatási Platformon a gépkocsikra, hogy azokról többet megtudhassunk.

Harmincmillió forint körül lehetett az autó ára

Más Szombathelyen lakást vesz ennyi pénzért: mintegy 30 millió forint körül mozoghatott újonnan annak a BMW X5 M50i típusú autónak az ára, amit tavaly április végén vettek nyilvántartásba a Jármű Szolgáltatási Platformon közzétett adatok szerint. A gépkocsit 2021-ben gyártották, ötöt mutatott a kilométeróra, amikor tavaly első (jelenlegi) használójához került. A nyilvános adatokból az is látszik: a kocsi tulajdonjoga pénzintézetnél van bejegyezve.

egyik hirdetése szerint ennek a BMW-típusnak az ára pár éve újonnan 28 millió forintba kerülhetett. Egy másik, márkatípusokat összehasonlító honlapon pedig azt találtuk: az alapmodell (!) jelenlegi listaára 34 millió forintra rúg. Itt írtak arról is: a modell a SUV (Sport Utility Vehicle) kategóriába sorolandó. Mit jelent a SUV? Fordítják sportcélú haszonjárműként a kifejezést, ez esetben feltehetően inkább városi terepjáróként használja az, aki a takaros modellel a szombathelyi városháza hátsó parkolójában megállt. A fekete, automata sebváltós terepjáróról elmondható az is: motorja 530 lóerős, városban 100 kilométerenként megközelítőleg 14 liter benzint fogyaszthat.

A másik kocsi jóval szerényebb kondíciókkal bír

Többször lehet(ett) látni a városháza udvarán egy másik, Volvo XC60 típusú terepjárót. A Járműszolgáltatási Platformon elérhető adatok szerint azt 2018-ban gyártották, és eddig két tulajdonosa volt. A használtautó-kereskedő oldalon elérhető információk szerint a nyolc fokozatos, automataváltós kocsinak az ára jóval szerényebb, de az is jóval 10 millió forint fölött mozoghat. Banki bejegyzést nem láttunk a közzétett dokumentumban.

Kik parkolnak terepjáróval a városháza udvarán?

Ezt a kérdést tettük fel a városvezetésnek a legutóbbi, közgyűlés utáni sajtótájékoztatón. A BMW-ről nem volt információjuk, a Volvoval kapcsolatosan László Győző alpolgármester arról tájékoztatott: - Az az autó az édesapám nevén van és akkor szoktam használni, amikor a saját autónkra a gyerekek szállítása és egyéb dolgok miatt szükség van, és olyan az időbeosztásom. Egyébként ma biciklivel érkeztem - mondta el.

Kérdésünkre: szerintük nem visszatetsző-e, hogy miközben az elmúlt években a Covid-járvány, majd az energiaválság hatására több takarékossági intézkedést hoztak az önkormányzatnál, annak intézményeinél és gazdasági társaságainál, azzal párhuzamosan ilyen autókkal közlekednek, Horváth Soma alpolgármester úgy válaszolt: - Jó, ha tudja a sajtó, és ezáltal a közvélemény is, hogy ide elég sok ember érkezik más városokból, cégektől, akár diplomaták is tárgyalni, egyeztetni, akik ilyenkor igénybe veszik a hátsó parkolót. Azt is leszögezte: az ő nevén nincs autó, ha ez változni fog, azt közzéteszi vagyonnyilatkozatában.

A látszatra sem adnak?

Értesüléseink szerint azonban nem egy diplomata érkezett a sokak számára "luxus kategóriába" tartozó BMW-vel a polgármesteri hivatalba egyeztetni, „csak” az egyik önkormányzati cég ügyvezető igazgatója. Információink szerint a BMW-t is beírhatjuk a Ford Mustang és Király utcában több tízmillió forintért vásárolt üzlethelyiség ügyeinek sorába.