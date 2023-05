Mintegy nyolcvanan adtak számot tudásukról az egyik szombathelyi nyelviskola tantermeiben szombaton. Ők többnyire vagy azért tanultak, hogy még plusz pontot szerezzenek a felvételihez, vagy a nyolcadik osztályt szerették volna lezárni egy középfokú nyelvvizsgával. - Remélhetőleg heteken belül beérik a tavaszi munka gyümölcse, és ezzel egy korszak le is zárult. A következő szezon a nyári szünetben kezdődik: ez elsődlegesen a kiscsoportos, intenzív nyelvvizsgafelkészítő tanfolyamok időszaka - tudtuk meg Lóránth Krisztina ügyvezetőtől. Hozzátette: a kettő-négyhetes intenzív tanfolyamok sikeressége 95 százalék feletti: a diákok minden nap reggel 8-tól délig a nyelvvel foglalkoznak. Ahogy mondani szokta: - ilyenkor még álmodni is az adott nyelven álmodnak.

A diákok körében egyértelműen az angol a legnépszerűbb: mivel ezen a nyelven játszanak, filmeznek, könnyen el is sajátítják a középfokú szintet. Ráadásul a nyelvvizsgákon a jó kommunikációs készséget értékelik a legjobban.

Érdekesebb a helyzet a némettel: a diákok kevésbé szeretik, nehezebben is tanulják meg (főleg az angol után), de második nyelvnek szinte kivétel nélkül ezt választják. A felnőttek körében azonban ismét reneszánszát éri: néhány hónap alatt olyan alapokhoz juthatnak, amellyel már megállják helyüket a munka világában a határ túloldalán.

Bár drágábbak, népszerűek az egyéni órák - így mindenki a saját idejében, a saját tempójában haladhat a tananyaggal. Ráadásul a pandémia megtanította: online is lehet nyelvet tanulni – a diákok mintegy harmada most is ezt a formát válassza.

Lóránth Krisztina beszélt arról is: jövő évtől változnak a felvételi követelmények, de az már bizonyos, minden nagyobb egyetem plusz pontokkal díjazza a nyelvvizsgát.