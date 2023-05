Kegyelemmel teli légkör uralkodott a Szent István-bazilikában, és ez a kegyelmi állapot tükröződik valamennyi média által közvetített felvételen is – fogalmazott dr. Perger Gyula, Kőszeg plébánosa, aki Brenner József ny. püspöki helynököt, nagyprépostot kísérte el a tanúságtételére. Képünkön Brenner József atya találkozása Ferenc pápával. Hozzátette: a legmeghatóbb pillanat az volt számára, amikor a szentatya kezet csókolt Brenner atyának – kifejezve ezzel tiszteletét a tanúságtevő pap élete előtt. Mikulyák László, a celldömölki Nagyboldogasszony-plébánia plébánoshelyettese is ott volt a Szent István-bazilikában péntek este, ahol a magyar katolikus egyház képviselőivel találkozott a szentatya.

– Több ezren voltunk, mégis személyesnek éltem meg a találkozót. A szentatya szavai nemcsak hivatalos, hanem nekünk szóló, papokat megszólítani akaró személyes szavak voltak. Arra buzdított és bátorított a 21. század kezdetén, hogy az evangélium hirdetését a mai kor követelményeinek megfelelően, mégis nagy lelkesedéssel, szeretettel, Jézus irgalmas arcát megmutatva hirdessük mások számára – fogalmazott, majd így folytatta: – A szentatya arckifejezése, az emberek felé vetett pillantása – még a pápamobilból is – nagyon személyesnek, atyainak tűnt számomra. Látszott, hogy nemcsak a hivatalát és az azzal járó feladatokat teljesíti, hanem jól érzi magát, eggyé tud válni azokkal, akikkel találkozik, jelen akar lenni a pillanatban. Mikulyák László szólt arról is: a szentmise beszéde, mely kapcsolódott a Jó Pásztor vasárnapjához, abban szólította meg: – Amit és ahogy teszünk, azt Jézus, a Jó Pásztor tanítása alapján kell tennünk – szeretettel és buzgón, az evangélium jó hírével eljutva azokhoz is, akik a periférián élnek. Ipacs Bence, Szombathely-Szentkirály plébánosa egy busznyi hívővel utazott a Kossuth térre vasárnap, hogy hallgathassa Ferenc pápa szentmiséjét.

Dr. Székely János megyés püspök a szentatyával

Forrás: Kurucz Áprád/MW

– Az előző napokban követtem az eseményeket a képernyőkön keresztül, ezekkel a tapasztalatokkal a szívemben indultam útnak, és bebizonyosodott: a személyes találkozás egészen más – mondta a plébános, aki azóta is eme „intenzív áramlat” hatása alatt van. Azóta már újranézte, újraolvasta a közvetítéseket, beszámolókat. Biztos benne, hosszú időre meghatározó élmény volt ez számukra. Székely János szombathelyi megyés püspök ott volt a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban, ahol szegényekkel és menekültekkel és az őket támogató szervezetek tagjaival találkozott a szentatya. A megyés püspök a közösségi oldalán írta: a találkozás egyik legszebb pillanata a romák éneke volt, az a gyönyörű áldás, amelyet adtak a szentatyára. A pápa egész életében arra tanít bennünket: a szeretet legyen az anyanyelvünk.