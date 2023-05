- Nagy öröm számomra, hogy az ígéretemet valóra válthattam. Móger Istvánt legutóbb 90. születésnapján köszönthettem, és megígértük egymásnak, hogy a 95. születésnapján is találkozunk. Most dr. Máhr Tivadar alpolgármester úrral köszönthettem fel ezen a jeles napon és vittük el neki a város ajándékait a Budai Nagy Antal utcába. Móger István 1928. május 12-én született Sárváron, így a történelem sok-sok viharát megélte, sok korszak szemtanúja. Családja körében fogadott bennünket. Mi mást is kívánhatnék még neki, hogy a századik születésnapját is ilyen jó erőben és egészségben ünnepelje – számolt be Kondora István közösségi oldalán.