A Vas Vármegyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya idén is megrendezi a Születés Ünnepét. A hét több napján is érdekes programokat kínálnak az érdeklődőknek: kedden 10 órától a csecsemő-, és gyermekkori elsősegélynyújtásról tart előadást Szabó Zoltán mentőtiszt a Nádasdy-vár gyermekkönyvtárában, csütörtökön 17 órától a kisgyermekkori fejlődést elemzi Németh Eszter gyógypedagógus a vár házasságkötő termében. Pénteken 10 órakor pedig elültetik a Születések Fáját az arborétumban. Emellett a hét folyamán a sárváriak betekintést kaphatnak a Cseperedő Bölcsőde, a Vármelléki Óvoda és a Szent Piroska Katolikus Óvoda életébe is.