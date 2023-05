Cziráki László elmondta, hogy fennállása alatt már közel negyvenmillió vendéget fogadott a Büki Gyógyfürdő Zrt., idén pedig a korábbi évek átlagát meghaladva már 150 ezer fürdővendég lépett be a fürdő kapuján. A vezérigazgató kiemelte, hogy Bük történetében fontos mérföldkő volt a fürdő megnyitása 1962-ben, mint mondta, a büki csoda azóta is tart. Európa egyik legismertebb és az ország egyik legkedveltebb termálfürdője lett Bük. Elhangzott, hogy az előző évekhez képest is jelentős a növekedés a vendégforgalomban. A tavalyi első négy hónapot idén 11 százalékkal szárnyalták felül, új cél pedig az, hogy az idei évben a vendégek száma elérje a 600 ezer főt, ami az előző évhez képest 10 százalékos növekedést jelent. A vezérigazgató hangsúlyozta, ennyi ember nem tévedhet, az elmúlt időszak fejlesztései, a bevételek jelentős növekedése és a sikeres felkészülés a főszezonra indokolják az optimizmust. A vendégek köszöntése pedig hagyománnyá válhat, hiszen mostantól mint 50 ezredik vendéget ajándékkal várnak a fürdő munkatársai.