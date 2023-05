Nagy Miklós, Gasztony polgármestere lapunk érdeklődésére elmondta: a Rába bal parti mellékvize, a Vörös-patak még nem lépett ki a medréből, de a településen felkészültek arra, hogy rosszabb is lehet a helyzet: homokzsákokat és friss homokot is hozattak.

- A régiek úgy mondták, hogy hallgat az idő, ami annyit jelent: jöhet még valami, mert benne van a levegőben. Ezt érzem most én is, ezért is készültünk fel előre egy nagyobb áradásra. Nekünk igazából az okozza a legnagyobb problémát, ha a Rába árad, mert a folyó visszanyomja a vizet a Vörös-patakra, ami nem tud elfolyni, így elönt mindent - tette hozzá a polgármester.