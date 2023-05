A meghívásos alapon működő versenyen ezúttal 22 csoport és hat szólista érkezett az ország számos pontjáról, sőt, még vajdasági versenyző is akadt. Vármegyénkből három népzenei együttes vívott ki országos arany minősítést. A tormásligeti Kekeri Citeraegyüttes, a büki Keltike Együttes és a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör is Aranypáva Nagydíjat szerzett Alsópáhokon.

A Kekeri Citeraegyüttes tagjai öt éve zenélnek együtt, 2019-ben elnyerték a KÓTA Aranypáva-díját és Aranypáva Nagydíját is.

A Büki Művelődési és Sportközpont csoportjaként működő Keltike Együttes számos megyei és országos arany minősítéssel büszkélkedhet, emellett Bük Város Ifjúsági díjának is birtokosai. 2018-ban KÓTA Aranypáva-díjat, 2019-ben Aranypáva Különdíjat kaptak.

A megalakulásának 45. évfordulóját ünneplő Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör a KÓTA tagjaként rendszeres résztvevője a minősítő versenyeknek, idén a kilencedik Aranypáva Nagydíjukért indultak Alsópáhokra, és azzal a zsebükben is térhettek haza. - Nagyon boldogok vagyunk, ezek a minősítések az elmúlt 45 évünket is dicsérik - fogalmazott a siker kapcsán Sebestyén Zoltán, az együttes művészeti vezetője, aki azt is hozzátette: jövőre tervezik, hogy elindulnak a Vass Lajos Népzenei Versenyen, amelyen korábban két alkalommal szintén arany minősítést nyert el az együttes.