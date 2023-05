Két feljelentés is érkezett a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz, ami alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Szombathelyi Rendőrkapitányság a szükséges intézkedéseket megtette és megállapította, hogy a Büntető törvénykönyv vonatkozó törvénye alapján büntethetőséget kizáró ok áll fenn – derült a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Seffer Lilla r. őrnagy válaszából. Megtudtuk azt is: az intézményben szolgáló iskolaőrt két alkalommal, már az esetek megtörténte után értesítették, ezért azok megakadályozására, megszakítására már nem volt lehetősége, az utasítások szerint járt el. A sajtószóvivő kérdésünkre kitért arra is, hogy az iskolaőr jogosult a biztonságot sértő vagy veszélyeztető személyt tevékenysége abbahagyására felszólítani és igazoltatni, továbbá az önveszélyes állapot, vagy a másokat közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.

A Szombathelyi Tankerületi Központot is megkerestük az ügy kapcsán, Takácsné dr. Pálhegyi Beáta tankerületi igazgatóhelyettes válaszolt, azt írta: "A Szombathelyi Tankerületi Központ minden, a tanulók biztonságát érintő esetet kiemelten kezel, azonban a konkrét tanuló vonatkozásában – a személyiségi adatok védelmére való tekintettel – nem adhat felvilágosítást a sajtó munkatársainak". A válaszlevélből ugyanakkor a nem mindennapi ügy kapcsán az is kiderült: "A helyzet megnyugtató megoldása a tankerület, mind az intézmény alapvető érdeke, melyhez elengedhetetlen az érintett szülő együttműködése is”.

Megtudtuk azt is: "A tanulói jogviszony létrehozása és megszüntetése nem a fenntartó feladata és hatásköre. Ilyen irányú döntés meghozatala – a hatályos jogszabályi keretek között – az adott intézményvezető jogköre".

Korábbi cikkünkben is utaltunk rá: a társait fenyegető és kiszámíthatatlannak tűnő, 12. életévében járó, alsó tagozatos diák rendkívül hányattatott sorsú. A tankerületi igazgatóhelyettes válaszlevelében általánosságban pedig most arról írt: „Sajátos nevelésű igényű tanulók esetében az intézménykijelölésre a szakértői bizottság jogosult. Minden más esetben csak a tanuló szüleinek kérésére vagy jóváhagyásával történhet intézményváltás”.

Információink szerint az érintett tanulót már meghallgatta egy szakértői bizottság, cikkünk megjelenésével párhuzamosan pedig újabb rendkívüli szülői értekezletet hívtak össze az érintett osztályban, napokon belül eldőlhet a tanuló további sorsa. Ha újabb információhoz jutunk, arról tájékoztatjuk olvasóinkat.