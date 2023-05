A „phishing” szó gyűjtőfogalom a csalárd adatszerzésekre. Főként az e-mailes és hamis weboldalas elkövetési módra utal. A jellemzően banki ügyfeleket célzó, csaló szándékú adathalász e-mailek személyes, pénzügyi, illetve biztonsági információk megosztására igyekeznek rávenni a címzettet, általában sürgető hangvételűek, és sok esetben egy melléklet letöltését, vagy egy hivatkozás megnyitását kérik. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra hívja fel a figyelmet, hogyan előzhető meg, hogy áldozattá váljunk.

Legyünk különösen éberek, ha egy „banki” e-mail bizalmas információkat kér!

Ne kattintsunk az üzenetben lévő hivatkozásra, ne nyissuk meg a mellékletet! Mindig a hivatalos banki oldalt használjuk – ajánlják.

Vizsgáljuk meg alaposan a küldő e-mail-címét! Keressünk apró különbségeket a feladó címében! A furcsa nyelvezet, a helyesírási hibák, a szokatlan formátumú csatolmány óvatosságra kell, hogy intsen.

A gyanús e-maileket jelezzük bankunknak! Ha kétségeink vannak, hívjuk fel pénzintézetünket.

A „KiberPajzs” elnevezésű projekt honlapján (kiberpajzs.hu) – a pénzügyi tudatosság fejlesztése és a kiberbiztonsági kockázat visszaszorítása érdekében – a témához kapcsolódóan további információk találhatók.

A Szombathelyi Áldozatsegítő Központ a bajba kerülteknek segít.

– Aki áldozattá vált, és úgy érzi, hogy támogatásra van szüksége, többféle módon is hathatós segítséghez juthat. Amennyiben a bűncselekmény megélhetési krízishelyzetet okozott, azaz élelmezési, lakhatási, ruházkodási, utazási, gyógyászati vagy kegyeleti jellegű kiadásait nem tudja finanszírozni az áldozat, azonnali pénzügyi segély igénylésére lehet jogosult – mondja Kámán-Németh Martina koordinátor. A Szombathelyi Áldozatsegítő Központ a kérelem kitöltésében gyors segítséget nyújt, és a hatóság részére döntéshozatalra továbbítja. A kérelem igénylése mellett jogi tanácsot is kaphat, aki hozzájuk fordul, és amennyiben szükségét érzi, pszichológus szakember segítségét is igénybe veheti – mindezeket térítésmentesen nyújtja az állam.

– Nagyon fontos, hogy miután a bűncselekmény megtörtént, azonnal tegyen feljelentést az áldozat, majd hivatali munkaidőben a +3630/682-7113-as telefonszámon vagy személyesen a Szombathely, Thököly Imre u. 14. fsz. 6. szám alatt keresse fel az áldozatsegítő szakembereket. A 06 80 225 225-ös ingyenesen hívható telefonszámon az Áldozatsegítő Vonal munkatársai éjjel nappal fogadják az áldozatok hívásait. Ne feledjük: ha megtörtént a baj, merjünk segítséget kérni, hiszen van segítség!