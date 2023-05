A Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft. által elnyert Erasmus+ projektben a cég a Lengyelországban található Radom városában székelő Innovációs és Oktatási Egyesülettel (Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji) működik együtt. Közös projektjük célja, hogy a részt vevő 40 lengyelországi és magyarországi fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű ember ugyanakkora eséllyel részesülhessenek minden olyan lehetőségben, ami egy egészséges embernek nem okoz problémát. - A projekt lényegében a hozzáférésről szól: az egészséghez, a boldogsághoz és az aktivitáshoz – fogalmazott Antal Zsuzsanna, a magyar partnercég nemzetközi projektvezetője, aki arról is beszélt, hogy mind ők, mind lengyel partnerük önállóan is szerveznek sport-, tánc- és kézműves programokat, illetve öt-öt nap táborozás is a projekt részét képezi: a magyar felek tavaly jártak Lengyelországban, a lengyelek pedig idén viszonozták a látogatást. Az öt napba az Életöröm program mellett kirándulások, sportos, táncos foglalkozások és a magyar partnercég bemutatkozása is belefért. - Nagyon jól működnek együtt az ügyfeleink, nem probléma számukra, hogy nem beszélnek a másik nyelvén, a kezükkel, a testükkel és a mimikájukkal remekül kommunikálnak egymással. Fantasztikus látni, ahogy kinyílnak – tette hozzá.