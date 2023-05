Az egészségtudatosságot és a betegségmegelőzést népszerűsíti az országjáró szűrő- és egészségügyi edukációs rendezvény, ami 14 év után érkezett a megyeszékhelyre. A szűrésekkel, előadásokkal, tanácsadásokkal éscsaládi programokkal azokhoz is közel viszi az egészségügyi ellátást, akik a mindennapokban a munka mellett nem jutnak el vizsgálatokra.

A Fő téri színpadon az Adam Zumba & Dance produkciójával kezdődtek reggel a mozgásos programok. Utána Katus Attila világ- és Európa-bajnok szakedző hívtaátmozgató Best Body aerobikra az érdeklődőket – az esőben stílusosan esernyővel a kezében.

Közben prof. dr. Nagy Lajos, a Markusovszky-kórház főigazgatója, dr. Nemény András polgármester és a Richter Gedeon Nyrt. részéről dr. Kozma Róbert belföldi értékesítési és marketing igazgató is arra buzdított, menjenek ki minél többen a Fő térre, vegyenek részt a szűrővizsgálatokon, tegyenek magukért és a városért is, hiszen a részvétellel nemcsak a saját egészségükért tehetünk, hanem a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházat is támogathatják. Minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért 500 forint értékű adománypottal bővül a gyógyszergyártó által felajánlott 3,5 millió forintos alapadomány. A lakosság aktivitásán múlik tehát, sikerül-e elérni a nap végén a kitűzött adománycélt, az elektrokoagulátor készülék beszerzését, ami a szülészet-nőgyógyászati ambulancia fejlesztéséhez járul hozzá.