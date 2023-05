Keppel Csilla a Smidt Múzeum alapítójának utódaként, családi indíttatásból viszi tovább a történelmi stafétát, amelynek egyik jelentős állomása ez a kötetbemutató. A könyv Szombathely 19. századi kórháztörténetét mutatja be – és amennyire orvostörténelem, annyira helytörténet is. A könyvbemutató alkalmából pódiumbeszélgetést is szerveznek prof. dr. Horváth Boldizsár főorvos, orvostörténeti kutató, dr. habil. Fűzfa Balázs PhD irodalomtörténész és a szerző részvételével. Kezdés: május 31-én 17 órakor, a földszinti előadóteremben.