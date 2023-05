Giorgia Meloni olasz kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján a római kormánypalotában az osztrák néppárti politikus (ÖVP) kijelentette, hogy megbukott az európai bevándorlási rendszer.

"Olaszországnak és Ausztriának egy valóban fenntartható szövetséget kell kiépítenie az illegális migrációval, a szervezett bűnözéssel és a mások szenvedéseit nyerészkedésre használó embercsempészekkel szembeni küzdelemben. És sikerült is ezt a kérdést ismét feltennünk az EU napirendjére" - húzta alá az osztrák kancellár.

"Mindazon országok, köztük Olaszország támogatására is szükségünk van, amelyeket különösen terhel a migrációs kérdés. Meloni az utóbbi időben sokat volt Afrikában, hogy migrációs egyezményekről tárgyaljon. A határainkra nehezedő nyomásnak véget kell érnie" - jelentette ki Nehammer.

Olasz hivatali partnere ezt megelőzően a két ország konstruktív együttműködését méltatta a bevándorlás terén. "Ugyanazon a vonalon vagyunk, azonos elképzeléseken osztozunk, aminek nagyon is örvendek. Országaink erős migrációs nyomás alatt állnak és szeretnének együttműködni, hogy úrrá legyenek ezen a problémán" - tette hozzá Meloni.

"Európai szinten közösen léptünk fel paradigmaváltásért külső határaink védelmében" - hangsúlyozta az olasz miniszterelnök, aki szerint ezt az együttműködést akarják majd folytatni az Európai Tanács júniusi tanácskozásán is.

Az olasz kormány április 11-én szükségállapotot hirdetett, mivel jelentősen megnőtt a Földközi-tengeren keresztül érkező illegális bevándorlók száma. Hivatalos adatok szerint az év eleje óta 2023 április 11-ig 31 292 migráns érte el az olasz partokat. Összehasonlításul: a tavalyi év azonos időszakában 7928 érkezőt regisztráltak.