Több mint ötvenen keltek útra sorokmajori és nardai hívekkel kiegészülve, anyák napja előtt egy nappal az égi édesanya kegyhelyéhez. A kerékpárosok Peresznyén találkoztak az autóbusszal érkező vándorokkal. A Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteményét (Zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj) dr. Zádrovich Bernadett mutatta be a zarándokoknak, közben megérkezett a gradistyei horvátok ikonikus lelkipásztora, Dumovits István atya plébániai kormányzó, akinek szülőházában rendezték be az emlékhelyet. A közös éneklés után indultak tovább a horvátzsidányi erdőben található Peruška Mária kegyhelyre – számolt be a közösségi oldalon Mohos Géza, a Balogunyomi Kerékpáros Egyesület elnöke.

– A csodálatos erdei környezetben megtekintettük a zarándokkápolnát, a mesterségek védőszentjeit, és a legendás tölgyfát is a csodatévő képpel. A szentmise igazi nemzeteket összekötő szent esemény volt, hiszen egy horvát pap (Dumovits atya), egy vietnámi szalézi szerzetes-pap (Domonkos atya), és a mi magyar plébánosunk, Zakó atya közösen celebrálták. A misét követően a sorokmajori hívek képviseletében Németh Ferenc egyházközségi tag köszönte meg a meghívást, bízva abban, hogy még sok szép közös zarándoklaton vehet részt a két település hívő közössége – írta Mohos Géza.