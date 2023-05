Előtérbe kerül a kerékpársport: Tour de Hongrie és bringapark

A kerékpársport népszerűsítése mellett a városok számára fontos megjelenési terepet biztosít a Tour de Hongrie - erről is beszélt Bebes István, Körmend polgármestere Közéleti kibeszélő című podcastunkban. Pályázati és önkormányzati forrásból bringaparkot terveznek a településen. - A körmendi pálya várhatóan egy egyszerű, jól használható, és bízzunk benne, hogy a fiatalok számára népszerű pálya lesz. Elindultunk egy ilyen úton: kerékpársport, bringapark, kerékpáros tevékenységek népszerűsítése - tudtuk meg a városvezetőtől, hozzátéve: első lépésben mintegy 50 millió forintot fordíthatnak a pálya kialakítására.

Beruházások a Rába-parton TOP-forrásból

- A már meglévő Bárkaház melletti csónakkikötő fejlesztése jelen pillanatban zajlik. Különböző kisebb, a szabadidő jó eltöltéséhez kapcsolatos elemekkel töltjük meg a területet. A (Rába) partszakaszt is próbáljuk szebbé tenni, és sportolási lehetőségeket próbálunk kialakítani - mondta el a polgármester az Őriszentpéterrel közösen elnyert 250 millió forintos, TOP-os projektről. Kitért arra is: a strandkosárlabda, a strandfoci és a strandröplabda számára is nyújtanak felújított területet és egy játszóteret is építenek.

A régi cipőgyári üdülőház városi tulajdonban áll, ott szintén zajlik egy komoly beruházás: ökoházat alakítanak ki, a többi között a kerékpár- és a csónakkölcsönzés is elérhető lesz.

Folytatódnak a fejlesztések: utakról, moziról, zöld város programról

- Az úthálózati felújításokat mintegy két évtizede folyamatosan végezzük, ebben komoly eredményeket értünk el a korábbi években is - tájékoztatott Bebes István. A Belügyminisztérium támogatásából és mintegy 40 millió forint önkormányzati forrásból, összesen 80 millió forintból a Béke utca és a Kodály Zoltán utca útrekonstrukciója történhet meg.

A központi temető fejlesztése és a ravatalozó megújítása is szerepel a kisebb fejlesztési tervek között - erre is kitért a polgármester.

- Mindig kerestük a lehetőségét annak, hogyan tudjuk a belvárost szebbé tenni, az ott lévő, nem éppen kellemes állapotokat jobbá tenni. Mindig álmunk volt, hogy a hétemeletes tömbbelsőjét rendbe tegyük, és most egy zöld város program keretein belül nyílhat lehetőség arra, hogy ezt meg tudjuk oldani. Ehhez kapcsolódik a Bástya utca felújítása, ami a jelenleg zajló mozifejlesztésünk további fejlesztési lehetőségét takarja - avatott be további terveikbe Bebes István.

A kosárlabdacsapatról

- Egy volt sportembernek és egy városvezetőnek mindig az a célja, hogy a várost a lehető legjobb színben tudjuk feltüntetni - szögezte le Bebes István az Egis Körmend kosárlabdacsapatról szólva. A Rába-parti város polgármestere úgy látja, a szurkolók is értékelik mindazt az erőfeszítést, amit a csapat tett, azt egy vesztes mérkőzés után is folyamatosan éltették. - Egyedüli kisvárosi csapatként vagyunk a komoly NB I.-es mezőnyben, és azt gondolom, hogy a legjobb négy között szerepelni az egy nagyon nagy büszkeség kell, hogy legyen valamennyi városlakó és vezető szurkoló számára is - húzta alá Bebes István.

