Május elsején, Munkás Szent József emléknapján megemlékeztek Szentgotthárdon Brenner János boldoggá avatásának ötödik évfordulójáról. A nap során több zarándokcsoport, család, motoros is érkezett Zsidára. A Jó Pásztor kápolna búcsúját megülve a jó termésért is imádkoztak, a négy égtáj felé fordulva kérték a gondviselő Isten áldását. A szentmise végén a hívek a papi hivatások világnapján köszöntötték a lelkipásztorokat is. A nap zárásaként az első májusi litániával köszöntötték a Szent Szüzet.