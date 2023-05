Rohonci tó

Főként a szombathelyiek szeretik a rohonci tavat, amely a bozsoki határátkelőtől alig öt kilométerre fekszik az Írottkő Natúrpark területén. A strand a forró nyári napokon ajánlott, hiszen a környék mikroklímája alacsonyabban tartja a hőmérsékletet. A helyenként 7 méter mély tó nem is melegszik fel nagyon, a 20 fokos vízhőmérséklet már csúcsnak számít. A rohonci önkormányzat idén további fejlesztésekkel igyekezett még több vendéget csalogatni a környékre, így a már meglévő vízi csúszda és ugrótorony, valamint a gyerekeknek kialakított medence mellé bővítették a strandbüfét és a kempinget is. Bár a strand június elsején nyit hivatalosan, az étterem már fogadja a vendégeket. Az étterem és büfé üzemeltetője, Koroknai Andrea kérdésünkre elmondta, hogy a vendégek 80-90 százaléka magyar, éppen ezért az étlap is kifejezetten magyaros. – Még az osztrákok körében is népszerű az igazi magyar lángos, napi 20-25 kilogramm tésztát is gyúrok a szezon alatt – mondta el az étteremvezető. Az árak pedig alig magasabbak, mint idehaza.

Dél-burgenlandi vízivilág

Jó pár éve már, hogy átadták a közönségnek Dél-Burgenland egyik legnagyobb turisztikai attrakcióját, a vízi élményvilágot (Wassererlebniswelt Südburgenland). A Szentpéterfához közeli strand elsősorban a családokat szólítja meg. A moschendorfi borospincék és a Pinka menti lankák ideális kulisszát biztosítanak a felhőtlen szórakozásnak. A vízi játékok itt különlegesek, a gyerekek egy kis folyón nyithatják és zárhatják a gátakat, vizet duzzaszthatnak, tekerhetik a vízikereket. A strand büféje inkább étterem, meleg ételekkel is várják a látogatókat.

Burgi tó

A határ mentiek nagy favoritja a burgi fürdőtó, amely hivatalosan június elsején nyit, de a szemfülesek előtte pár nappal még ingyenesen besétálhatnak a tó területére. Ez az a strand, ahová végül is hazaérkezünk, hiszen szinte csak magyar szót hallani. Még a büfé üzemeltetői is magyarok, ahogy Rohoncon, de a személyzet is magyar, így bátran lehet magyarul kérni a „vínersnitzlit pommesszal”. A tó vize kellemes, nem túl mély, lehet strandröplabdázni, teniszezni, csúszdázni vagy a tóba mélyen benyúló stégről ugrálni.

Rauchwarti tó

A határtól kicsit messzebb, úgy 20 kilométerre található a rauchwarti strandfürdő. A tó és környéke igazi mediterrán hangulatot idéz, a büféterasz recsegő hajópadlóval, napernyőkkel és pálmákkal a trópusokra repít. A büfé személyzete ugyan nem magyar, de kedves és előzékeny a nyelvet kevésbé beszélőkkel is. A tópart apró kavicsos, talpat masszírozó, a víz lassan mélyül, ami kedvez az úszásban nem túl erős strandolóknak is. Bérelhető vízibicikli, amellyel kiköthetünk a tó közepén álló stégnél, hogy csodálhassuk a már Stájerországba is átnyúló dombokat. A tó egyetlen hibája, hogy augusztus közepétől erősen algásodik, fürdésre a nyár végén már csak fenntartásokkal alkalmas.

Königsdorfi strand

A mediterrán hangulat bajnoka azonban a königsdorfi strand, amit a szentgotthárdiak ismerhetnek a legjobban, hiszen alig pár kilométerre fekszik a várostól. Nagyon igényes és modern kialakítású a fürdőtó, a kiépítettsége inkább már egy városi strandhoz hasonlít. Szolgáltatások garmadáját vehetjük igénybe, vízi eszközök bérlése mellett csúszdák, kalandjátszótér, homokozó áll a családok rendelkezésére. Königsdorf legnagyobb attrakciója azonban az étterme, amelyet strandbüfének nevezni illetlenség lenne. A pálmafákkal övezett teraszon udvarias kiszolgálás mellett a legváltozatosabb ételekből válogathatunk. Nagy a koktélkínálat, de egy jó sörözést is le lehet bonyolítani a vendéglátóhelyen. A nyári estéken fellépők szórakoztatják a közönséget.