A Népszövetség Tanácsa 1922. szeptember 17-én hozott határozatával 1923. január 10-én került vissza Magyarországhoz a trianoni diktátummal Ausztriának ítélt Horvátlövő, Kis- és Nagynarda, Alsó- és Felsőcsatár, Német- és Magyarkeresztes, valamint Pornóapáti; március 8-án Ólmod, és végül március 9-én Szentpéterfa. A jubileum tiszteletére tartja szombati túráit a Vasi Vándorok SE – a távok a Leghűségesebb falu címet viselő településeken vezetnek át.

– A száz éve visszatért falvaink tiszteletére szervezünk egy száz kilométeres túrát, de lesz 20 és 42 kilométeres is. Szentpéterfáról indul a két hosszú táv: akik ezekre neveznek, Pornóapátiba, onnan Horvátlövőre jutnak el, ott csatlakoznak hozzájuk a húsz kilométeren indulók. A 20 és a 42 kilométeres túra is Nardán ér célba; a 100 kilométeres Narda után Bucsun keresztül Bozsokig és Kőszegre, a Királyvölgyi büféig visz. Az Írottkő-kilátóhoz a mezőny túlnyomó többsége még világosban érkezik, de a Kőszegi-hegység gerincére a legtöbben már sötétben jutnak el. Kőszeg után még egy 27 kilométeres körtúra vár a túrázókra: Horvátzsidány környékén érinti a Peruska Mária-kápolnát, Ólmodot, a Belovich-kápolnát, az Őz-kutat, és Kőszegre tér vissza. Minden faluban lesznek pontőrök, akik igazolást adnak. Narda két távnak is célállomása, a 100 kilométert teljesítők pedig áthaladnak rajta: ott és a „százasok” céljánál, Kőszegen is meleg étellel, bográcsgulyással készülünk – tudtuk meg Gombos Kálmán elnöktől.

A száz kilométeres távon kizárólag előnevezéssel lehet részt venni: ezt május 25., csütörtök délig fogadják. Minden érdeklődőt, megemlékezni kívánó túrázót várnak a Vasi Vándorok a Communitas Fidelissima teljesítménytúrákra. A további információk megtalálhatók az egyesület honlapján: www.vasivandorok.hu