A Hármashatár klasszikus és kedvelt túraterep, se nem nehéz, se nem könnyű, teljesen átlagos. Szép kiránduló útvonal három ország, Magyarország, Szlovénia és Ausztria összefonódásánál. Egy tényező jelenthet veszélyforrást: nincs térerő. Ez egy vasárnapi gyalogtúrán sajnos, majdnem katasztrófához vezetett. Három ország mobilszolgáltatója ér össze itt, a telefon gyakorlatilag azt sem tudja, melyik hálózatra álljon rá. A vasárnap gyalogtúrát vezető Gábor már sok mindent megért életében, egészen hajmeresztő dolgokat is, de ilyen még nem történt vele. Gyakorlatilag egy "hegyimentés" koordinálásában vett részt, miután egyik túrázója rosszul lett.

- Felmentünk a hegytetőre minden gond nélkül, ott eltöltöttünk fél órát, aztán indultunk lefelé. Túravezetőként én mentem hátul. Egyszer csak szembejött velem egy zaklatott hölgy, és jelezte, hogy a férje rosszul lett. Mire odaértem a férfit a túratársak lefektették, de látszott, hogy nincs túl jó állapotban: elfehéredett, verítékezett, zilált és zsibbadt mind a két karja. Laikusként egyszerre infarktusra gondoltam, és azonnal hívtam a 112-t. Felvették a telefont, ráadásul magyar oldalon, ez szerintem csoda, hiszen az eset az osztrák határtól nagyjából 20-30 méterre történt - meséli Gábor, aki a sikeres hívás után lerohant a hegyről Felsőszölnökre. Addig a férfiban három hölgy tartotta a lelket. Gábor körülbelül két kilométert tett meg, hogy fogadni tudja a mentőket. Megörült, mert hallotta a szirénát, de aztán a hang halkabb lett. Úgy tűnt, a mentőkocsi nem közeledik, hanem távolodik. Ismét hívta a 112-t, kiderült, hogy a mentőautót az úgynevezett Jancsi vagy János-hegyre navigálták. Később tudta meg, hogy az általa adott információkat felülírta a cellainformáció.

- Hiába adtam meg pontosan, hogy a Hármashatárra vezető turistaútvonal lejtős szakaszán vagyunk, a cellainformáció a mentősöket a Jancsi-hegyre vitte először. Szerencsére idejében elértük a mentősöket, így hamar a helyes irányba indulhattak. Amikor megérkezett az esetkocsi, beugrottam. Hála Istennek az előző napi szupercellából származó zivatar csapadéka részben már felszáradt, de annyira mégsem, hogy ne kezdte volna ki az autót. Ide-oda ugráltak a műszerek, a fiókok a mentőkocsiban. Amíg lehetett, autóval mentünk, aztán 700 métert gyalogoltunk, ami egy örökkévalóságnak tűnt - teszi hozzá a túravezető.

A telefonhívástól egészen addig a pillanatig, amíg a mentő meg nem érkezett a beteghez 28 perc telt el. Néhány perc különbséggel a helyszínen voltak a tűzoltók is. A beteget hordágyon vitték le a hegyről, legalább hatan. Embert próbáló feladat volt, csúszott a terep, emellett meredek volt és sziklás. Hogy még nehezebb legyen a helyzet, a tűzoltóautó beleásta magát a sárba, így nem tudott elállni a mentő útjából. Akkor érkezett egy csapat Felsőszölnökről, quaddal és terepjáróval jöttek segíteni a helyiek. A mentés sikeres volt, a szakértelemnek és az együttműködésnek hála.

- Én mindig megkérdezem a túrák előtt, kinek van betegsége, van, aki bevallja, van, aki nem. Abban a hitben vagyok, hogy amikor túrát vezetek, egészséges emberekkel vagyok. Persze egy szívinfarktus bármikor jöhet, minden előzmény nélkül. Mindig határozottan kérek mindenkit, hogy párban vagy hármasban túrázzon, mert ha valami baj van, nagy segítséget jelent. A telefon legyen feltöltve, ez alap, életet menthet. A túrázók fogyasszanak sok vizet, ez egyfajta megelőzés, a testnek és szellemnek is jót tesz. Az eset tanulsága, hogy nem elég címet, helyet megadni, a koordináták sokkal megbízhatóbbak. Most már rengeteg olyan turistaalkalmazás van, ami egy érintésre kiadja a koordinátát. Mindenkinek elismerés jár, aki részt vett a vasárnapi mentésben, nagy feladatot oldottak meg, emberéletet mentettek összefogással a tűzoltók, a mentősök és a magánszemélyek.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta: a túrázóknak azt javasolják, hogy soha ne menjenek egyedül kietlen, elhagyott területre túrázni, mert ha baj történik, akkor nincs, aki segítséget nyújthat. A 112-es egységes segélyhívószám mellett három éve hozzáférhető és ingyen letölthető az ÉletMentő App, amelyet már 600 ezren használnak. Ez a hívás közvetlenül a mentőszolgálathoz fut be, az applikáció egy gombnyomással számos információt továbbít a hívóról - nevét, életkorát, betegségét -, a veszélyhelyzetről és annak körülményeiről, így precíz helymeghatározást is biztosít. Az alkalmazást Csehországban, Ausztriában, Szlovákiában is használják, de Németországban is hamarosan elérhető lesz. - A mentőszolgálat munkatársai gyakran szembesülnek nehéz körülményekkel, de nyilván alaphelyzetben nincsenek kiképezve alpinista vagy barlangi mentésekre. Ilyenkor kérjük a katasztrófavédelem, a speciális mentők vagy a helyi szervezetek segítségét. Így történt ez a hétvégén Felsőszölnökön is, ahol sikeres mentés történt a Hármashatárnál - tájékoztatott a szóvivő.