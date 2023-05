A csatornahálózat nem szemetes! - hívja fel a figyelmet közösségi oldalán a Vasivíz Zrt.

Mint írják - és a mellékelt kép is bizonyítja - a keleti városrész egyik szennyvízátemelő eltömítődött, meghibásodott szivattyúját vették ki és tisztították meg a Vasivíz Zrt. Munkatársai. A nedves törlőkendőt is TILOS a WC-be dobni. Az összeállt szálas anyagokat csak óvatosan, apránként lehet lefejteni a szivattyúról, mivel adott esetben fém, szúró-vágó hulladék is lehet benne.