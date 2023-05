A szülész-nőgyógyász a szentgotthárdi könyvtárban tartott előadást az elhízás, terhesség és meddőség témakörében. A szakorvos elöljáróban hangsúlyozta: a BMI (Body Mass Index) – más néven testtömeg index – segítségével kiszámolható, hogy mennyi az ideális testsúly. A testsúlyt kilogrammban kifejezve kell elosztani a magasság méterben kifejezett négyzetével, az így kapott szám lesz a testtömegindex. A normál tartomány 20-24,9 között van, 25-30 között enyhe túlsúlyról, 30 fölött komoly túlsúlyról és már BNO kóddal ellátott, rizikós kórcsoportról lehet beszélni. Hazánkban a 20-69 évesek 64 százaléka elhízott, a férfiak 62, a nők 75 százalékára igaz ez. Magyarország vezet Európában az elhízottság tekintetében, és a világon is előkelő negyedik helyen áll az Egyesült Államok, Új-Zéland és Mexikó után.

- A problémát az jelenti, hogy a fertilis – termékeny - korú hölgyek között is nagyon sok a túlsúlyos. Ez egy terhesség előtt nem szerencsés, hiszen ha a kiindulási súlyhoz képest a súlygyarapodás meghaladja a 15 százalékot – nagyjából a 9-12 kilogrammot - , akkor már terhességi kóros súlygyarapodásról beszélünk – hangsúlyozta a szakorvos.

Arról is szó esett, hogy pácienseinek nagy része cikluszavarokkal keresi fel a szülész-nőgyógyászt. Ez a leggyakoribb nőgyógyászati tünet, amely nagy mértékben rontja az életminőséget. Hibás az a felfogás, miszerint ezt tünetileg kell kezelni. Akkor a beteg és az orvos is ördögi körbe kerül, de nem lesz javulás. Más szakterületekkel – például a diabetológiával - kell konzultálni, hogy feltárják a probléma hátterét. Nagyon sok a cukorbeteg, és minél rosszabb állapotban van valaki, annál később áll neki foglalkozni vele. Sokszor ez áll a cikluszavarok mögött is.

A szakorvos beszélt a jóindulatú nőgyógyászati daganatokról: az endometriózisról, a miómáról, a polipról, valamint a méhnyálkahártya megvastagodásáról. A rosszindulatú elváltozások közül a leggyakoribb - és a nőgyógyászati daganatok 35 százalékát teszi ki – a méhtest rák, amely általában 50-60 éves korban alakul ki. Vannak kísérő betegségei, például epekövesség, magas vérnyomás és cukorbetegség. Ma már jól gyógyítható, legtöbbször a kezdeti stádiumban észreveszik. A nulliparák – vagyis a még nem szült nők – esetében 2-3 százalékkal magasabb az előfordulása.

A gesztációs - terhességi - diabéteszt a várandóssság második trimeszterében szűrik. A gesztációs diabétesz a terhességek 3-5 százalékában fordul elő. A terhességi cukorbetegséget fontos folyamatosan figyelemmel követni és kezelni. Ezáltal a terhesség problémamentesen folyhat le mind az édesanya, mind a magzat számára. Az egészséges életmód, az orvos által ajánlott diéta, a rendszeres, könnyű testmozgás elég lehet a betegség visszaszorításához.

A meddőség kapcsán dr. Német Levente kiemelte: a hölgyek mellett a férfiak is küzdenek a problémával. A férfi erdetű meddőség csaknem 40 százalék.