– Brandnyuszi tudatosan kreált figura. Évekkel ezelőtt zenéltem: tinédzsereknek játszottam, később felnőtteknek, és miután családos ember lettem, elkezdett foglalkoztatni, hogyan lehetne szórakoztatni a gyerekeket. Sok helyen megfordultam a világban, és azt láttam, hogy leköti őket az a fajta zene, amire táncolni, mozogni lehet. Animáció megspékelve jó zenékkel és edukációs tartalommal – ezt csináljuk most. Miközben a nyuszit hallgatják a gyerekek, a testmozgásra ösztönözzük őket és az egészséges táplálkozásra: Brandnyúl kezében állandóan ott a répa, és a bulikon is rendszeresen osztunk zöldséget – mondja a szentpéterfai, korábban a No Thanx együttes frontembereként ismert Skrapits Erik, merthogy ő bújik az óriásplüss jelmezébe.

Erik végig többes számban beszél. A élőzenés produkciót a feleségével, Skrapits-Rózsa Fannival álmodták meg és dolgozták ki hangszerelő-producer társukkal, Horváth Zsolttal együtt, aki a zenéjükért felelős. Tavaly márciusban léptek fel először, előtte legalább háromnegyed évig készítették elő a projektet. Mára rajongók seregét mondhatják a magukénak – a kemény magot a 0–8 éves korosztály adja, de nemcsak a legfiatalabbaknak szánják fülbemászó zenéjüket: fontosnak érzik, hogy a szülők is megkedveljék őket. Járják az országot Szombathelytől Nyíregyházáig. Megfordulnak fesztiválokon, város- és falunapokon, óvodai gyermeknapon, nagy szülinapi bulikon.

Népszerűségük Erik szerint annak is köszönhető, hogy ő a mai napig megmaradt gyereknek. Az általa életre keltett Brandnyúl pörög-forog, bolondozik, interaktív együttesével, animátoraival/táncosaival boldogan táncol és megtáncoltatja, megénekelteti a közönséget, igazi energiabomba. Erik maga is teljesen feltöltődik a fellépéseken. Azt mondja, nem ritka, hogy édesanyákkal vált szót a koncertek előtt, akik felidézik, mennyire odavoltak annak idején a No Thanx-ért, és most a kisfiuk, kislányuk mennyire várja a Brandnyúl-bulikat. Ez számára még több erőt, energiát ad a folytatásra.