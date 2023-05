Annyi mindent tudni vélünk az életünkben. Hogy milyen az XYZ, hogy javíthatatlan, hogy úgysem változik meg soha, hogy épp olyan, mint volt, s ezért nem adunk sem esélyt, sem lehetőséget arra, hogy a skatulyánkon túl megmutatkozhasson a valóság. A tudás fegyver, amit mindenki ellen fordíthatunk. Mert ha tudni vélünk ezt-azt, akkor beszilárdítjuk ezeket a tudásmorzsákat, bebetonozzuk őket, s ha kész a lelki építmény, akkor az erődünkből kilátni képtelenség. Pedig a falak mögött vár minket a valóság, ami ezerarcú. Ha elzárkózunk, ha nem adunk esélyt sem a változásnak, annak, hogy a tudásunkon kívül is van élet, akkor nemcsak azokat zárjuk ki és be, akik felé a „tudásunk” irányul, hanem magunkat is. Mert a tudás kitágít, szárnyakat ad, ha a folyamatos kíváncsiság táplálja, de bebörtönöz, rabbá tesz, ha az alapjai mozdíthatatlanok, ha a kérdések nem érinthetik meg, ha a megszerzett információk dogmákká merevednek. Meglátni valamit pusztán a kép egyetlen apró mozaikja, ha ezt az apró részletet tesszük meg valóságnak, azzal olyan tudásnak adjuk át az erőnket, ami bezár, ám a látszatot félretéve valami egészen más vár ránk túl a tudhatón, a kikövetkeztethetőn.