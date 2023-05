– Hogy sok kutyát akarnak mostanában leadni, abban az is szerepet játszhat, hogy az embereknek nehezebb az anyagi helyzetük, drágábbak a tápok, és nagyon megdrágultak az állatorvosi költségek. De az is közrejátszhat, hogy szigorúbbak már az állattartás szabályai, hiszen ha valakinek szökik a kutyája, vagy nem megfelelő körülmények között tartja, annak szigorú következménye van. Így azok az emberek, akik így állnak a kutyatartáshoz, inkább megszabadulnak az állattól – vélekedik Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének vezetője.

Hozzáteszi, azzal, hogy kötelező lett a kutyákat csipeltetni, már nyomon követhető, hogy ki dobta ki a kutyát, ezért az emberek inkább maguktól leadják a menhelyen, mint hogy kitennék őket valahol.

– Sajnos sokszor nem sikerül átvennünk a kutyákat, főleg a nagy testűeket, mert nálunk is drágultak a fenntartási, az etetési, az orvosi és bérköltségek, így nekünk is meg kellett húznunk a határt, hogy mennyi állatot fogadunk. Jelen pillanatban nagyjából 40 kutya van a várólistánkon. A kóbor állatokat azonban lehetőségeink szerint rögtön befogadjuk – vázolta a helyzetüket az állatvédő. Vértesi Andrea arról is beszélt, hogy a megdrágult költségeik miatt az állatvédők, mint más civil szervezetek is, nehéz helyzetben vannak manapság, így arra biztat mindenkit, ne hagyja bennragadni az adója egy százalékát, hiszen a támogatás hatalmas segítséget jelent a civileknek.