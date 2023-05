Ballagási ünnepség 1 órája

Elbúcsúztatták a végzős diákokat az Orlayban is, ott voltunk a ballagáson - fotók, videó

Pénteken elbúcsúztatták a VMSZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium (Orlay) végzős diákjait is. Idén nyolc osztály 142 tanulója búcsúzott. Átadták az Antal Ramóna-emlékgyűrűt és -díjat is, sőt még különdíjakat is osztottak.

Fotós: Unger Tamás

Dr. Sárayné Süle Gabriella, az iskola igazgatója elmondta: a szakmai felkészítés szempontjából az intézmény eddigi legeredményesebb évfolyamától búcsúzik. A ballagóknak szánt levélben Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke is köszöntötte a szombathelyi diákokat. - Kívánom nektek, hogy merjetek bátran álmodni, új célokat kitűzni és megvalósítani! Bárhová is sodor benneteket az élet, ne feledjétek el, hogy honnan indultatok! Viseljétek büszkén a vasi identitást! – adta útravalóul. A végzős osztályok kiemelkedő tanulóit jutalomkönyvbe részesítették, majd átadták az Antal Ramóna nevét viselő elismeréseket is. Antal Ramóna, az iskola egykori, tragikus körülmények között elhunyt diákja emlékére édesapja alapított díjakat 12 évvel ezelőtt.

Ballagás az Orlayban Fotók: Unger Tamás

Az Antal Ramóna-emlékgyűrűt az a diák kaphatja meg, aki kiváló tanulmányi eredményével, közösségi, kulturális és szociális tevékenységével hozzájárul az iskola hírnevének öregbítéséhez. A díjat idén Dryja Laura, 12.A osztályos tanulónak ítélték oda. Laura szorgalmával, magatartásával példát mutatott társainak, az oktatói kar is mindig számíthatott segítségére. Az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak verseny turisztika ágazatán pedig második helyezést ért el. Antal Ramóna-díjban részesült a tanév legjobb versenyeredményét elért tanuló és az őt felkészítő tanár. A díjat idén Németh Mihály Márk, 12.A osztályos tanuló és felkészítő tanára, Pulay Tünde vehette át. Márk az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén turisztika ágazaton országos első helyezést ért el. Mivel a végzősök rendkívül sikeres évet tudhatnak maguk mögött, az idei tanévben két különdíjat is kiosztottak: Molnár Noel Márton 12.A osztályos tanuló az országos szakmai verseny turisztika ágazatán elért harmadik helyezéséért, míg Hermann Kristóf, 12.C osztályos tanuló az országos szakmai verseny kereskedelem ágazatán elért harmadik helyezéséért kapott elismerést. A díjakat dr. Sárayné Süle Gabriella igazgató és Antal Ramóna kishúga adták át.

