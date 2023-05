Az osztrák főváros tavaly ősszel határozta el, hogy rendet vág a közösségi e-rollerek terén uralkodó káoszban és sokkal szigorúbb feltételeket szab az üzemeltetők számára. Egy uniós közbeszerzési pályázatot is kiírt, hogy kiválasszák azt a négy szolgáltatót, akik eleget tesznek az osztrák főváros elvárásainak. A pályázatra öt cég jelentkezett, így a nyertesek kihirdetése után a vesztes rögtön meg is támadta az eljárást. Mivel a bírósági ítéletig 2-3 hónap is eltelhet, Bécs úgy döntött, nem várja meg az ítéletet, hanem egyes szabályokat már 2023. május 19-től bevezet. Ezek az összes mostani közösségi e-roller-szolgáltatóra vonatkoznak.

Az egyik legfontosabb változás, hogy május 19-től kizárólag az erre kijelölt – pirossal felfestett – mobilitási pontokon lehet csak leparkolni a kölcsönrollereket. Ezek százméteres körzetében egyébként technikailag is lehetetlen lesz befejezni a kölcsönzést. Ha nincs mobilitási pont a közelben, akkor a rollert az autók számára kijelölt parkolóhelyen kell elhelyezni úgy, hogy minél kevesebb helyet foglaljon. Bécsben egyébként jelenleg városszerte mintegy 130 mobilitási pont van, ahol pontonként 8-10 rollert lehet szabályosan visszaadni. Ezek számát az év végére kétszázra szeretnék bővíteni, 2024-ben pedig további száz mobilitási pontot jelölnek még ki.

A szolgáltatóknak az app-okon keresztül lehetővé kell tenniük, hogy a város úgynevezett no-go-zónákat jelöljön ki, ahol a járművek automatikusan leállnak, illetve lesznek olyan helyek – például sétálóutcák –, ahol automatikusan lecsökken a sebességük. Ilyen no-go-zóna például a kórházak és lakóövezetek környéke, de nem lehet majd rollerrel behajtani a Bécsi Operaház környékére, a Stephansplatzra, a Grabenre, a Kärntner Straßéra, a Naschmarktra, az Albertina előtti térre, a Vorgartenmarktra, a Karmelitenmarktra és a Rabenhof környékére sem, az Innere Mariahilfer Straßén pedig automatikus lelassul a roller.

A szabályok betartását a jövőben a közterület-felügyelők ellenőrzik, akik büntetést is kiszabhatnak, a szolgáltató pedig köteles azonnal megszüntetni a szabálytalanságot. A korábbiakkal ellentétben a város azonnal – előzetes eljárás nélkül – elszállíttathatja (a szolgáltató költségére) a szabálytalanul leparkolt rollert.

Ha megszületett az uniós pályázatról a bírósági ítélet, és aláírhatják a szerződést a négy nyertes szolgáltatóval, a város a többi tervét is megvalósítja. Vagyis a belvárosban maximálják (csökkentik) az elérhető közösségi e-rollerek számát, minden egyes járművet az íróasztal mellől, GPS-segítségével nyomon lehet majd követni– akár visszamenőleg is –, így pontosan tudni fogják, hogy ki, mikor, hol állította le szabálytalanul a kölcsönrollert. A szolgáltatókat szigorúbb ellenőrzési rendszer kialakítására kötelezik, hogy véget vessenek a szabálytalanságoknak, és csak olyan szolgáltatót engednek piacra lépni, aki a kevésbé frekventált városszéli területeken is vállalja a szolgáltatás biztosítását, hogy a metró végállomásától is meg lehessen tenni a hazáig lévő néhány kilométert közösségi e-rollerrel.