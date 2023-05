Ruházatánál fogva rángatta ki a jegyzőt Nyéki Sándor polgármester az irodájából, miután összevitatkoztak – értesült lapunk. Vörös Andrea információink szerint rendőrségi feljelentést tett az incidens után. Az ügyben először a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal telefonszámát tárcsázzuk: Csönge önkormányzata – több más kemenesaljai településsel együtt – ehhez a hivatalhoz tartozik. Hivatali munkaidőben, pénteken 8:43 órakor keressük Vörös Andreát, ám nem érjük el. Munkatársánál hagyunk üzenetet, jelezve: a hétfői csöngei incidens miatt keressük a hivatalvezetőt. Később mobiltelefonján is hívjuk, azt nem veszi fel.

Nyéki Sándorral előbb telefonon egyeztetünk, majd már Csöngén, irodájában folytatjuk a beszélgetést. Ahogy a hétfői esetnél, úgy most is jelen van Németh Zsuzsanna alpolgármester és Kőszegi Szilvia önkormányzati képviselő, falugondnok. De mielőtt a hétfői incidensre terelnénk a szót, Nyéki Sándortól megtudjuk: a falu vezetése és a jegyző közötti – finoman fogalmazva – feszült kapcsolat több évre nyúlik vissza. A polgármestert Vörös Andrea már több ízben feljelentette: a vádak között sikkasztástól kezdve a rágalmazáson át sok minden szerepelt. A faluvezető kitér arra is: évekkel ezelőtt a csöngei képviselő-testület fegyelmi eljárás indítását kezdeményezte a székhely település, Kenyeri polgármesterénél – mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál –, ám információik szerint az nem zajlott le. Időközben ugyanakkor elkészült az Állami Számvevőszék jelentése, ami számos hiányosságot talált önkormányzatuk működésében. Nyéki Sándorék véleménye az: azok zöméért a jegyző lett volna felelős.

A csöngei polgármester azt állítja: tavaly február óta egy képviselő-testületi ülésen sem jelent meg a jegyző, más ügyintézőt küldött a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalból. Így történt ez a május 2-ai ülésen is, ami előtt „Különfélék” címmel egy jegyzői előterjesztést kaptak. Azt valamennyi testületi tagnak aláírással kellett átvennie – mondja el a polgármester, az alpolgármester és a képviselő. Kérésünkre, megmutatják.

A jegyző jogi aggályainak adott hangot: a 2021. november 2-ai testületi ülésre emlékeztetett, amiben jegyzői véleményezést adott ki egy Magyar Falu Programból történt beruházás ajánlattételi felhívásához kapcsolódóan. A Vörös Andrea által jegyzett dokumentumban az is olvasható: 2022. január 1. és 2023. március 23. közötti beszerzésekre vonatkozóan „meghozott testületi döntések nem megalapozottak, mivel az ajánlatok bekérése és a megtett ajánlatok egyike sem felel meg a beszerzési szabályzatban foglaltaknak”. A hivatalvezető egyben kérte a polgármestertől: „a 2022. évre vonatkozó eredeti banki utalványozásokat és azok mellékleteit, valamint a 2022. évi összes beszerzés eredeti iratanyagát legkésőbb május 15-éig részemre hozzáférhetővé tenni szíveskedjen!”

A jegyzői előterjesztést nem hagyta válasz nélkül a testület: már a május 2-ai ülésen jegyzőkönyvbe került: a polgármester ne adja ki a kért papírokat, mert a jegyző azokat az ASP-rendszerben látja. Jegyzőkönyvben rögzítették az is: ők is számos dokumentumot kértek tőle sokszor, hiába. Sorolják a példákat: az iratkezelési szabályzat elfogadásáról szóló határozat számát, az informatikai szabályzatot és annak számát, vagy a hivatal által használt aláírás-bélyegzőkről, továbbá a hivatalos célra felhasználható elektronikus aláírásokról a nyilvántartást is szerették volna megkapni. Ezzel még nem ért véget a sor, Csönge településvezetői szerint évek óta nem látták a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, a működéséről szóló beszámolókat, és a Csöngei Önkormányzat hivatali kapujához és ASP-rendszeréhez se férnek hozzá.

A jegyző az előterjesztésben is szereplő határidő napján, május 15-én azonban váratlanul a polgármesternél „kopogtatott”, a fenti iratokat kérve. Nyéki Sándor hajthatatlan volt az ügyben, és egy viszontlátással elbúcsúzott Vörös Andreától. A köztisztviselő állítólag ekkor a polgármester édesanyját hozta szóba, mire a faluvezető elmondása szerint ruhájánál fogva tessékelte ki a nőt az irodájából. Mindannyian meglepődtek, amikor a jegyző a 112-t tárcsázta és rendőrt hívott: túlzásnak érezték. A csöngei településvezetők és a jegyző közötti vita tovább mérgesedett.

Másnap, kedden ismét megjelent a hivatalnok Csöngén azzal a címszóval, hogy az ügyintézőt ellenőrizze – mondják még el. - Én akkor bezárkóztam – fűzi hozzá Nyéki Sándor, aki egyelőre nem látja a megoldást az ügyben. 2019-ben szerettek volna Nagysimonyi önkormányzati hivatalához átkerülni, ám végül az nem jött össze.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is megkeressük, válaszukban azt közlik: (…) az ügyben a Celldömölki Rendőrkapitányság eljárást indított, melynek részleteiről nem áll módomban tájékoztatást adni.

Vörös Andrea jegyzőt egyelőre nem értük el, ezért kérdéseinket írásban is elküldtük számára.