– Szóba jöhet természetesen Petőfi, hiszen most ünnepeljük születésének 200. évfordulóját. De rajta kívül is sok, akár kevésbé ismert szerző is elképzelhető: a lényeg a mű, és hogy a novella- és verselemzés szempontjait jól tudják, és a feladat kérdéseire válaszoljanak a diákjaink. Ehhez el kell olvasni a feladatot az elejétől a végéig, és értelmezni kell – a tudáson kívül ez a sikeres érettségi kulcsa – hallottuk Fábián Éva magyar-német szakos oktatótól, aki hozzátette: felkészültek a diákjaik, akik magyarból az idén mind középszinten írásbeliznek. Jövőre változik a vizsga felépítése. Az idén még az első rész megírására 90 percet kapnak: a szövegértés után érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás közül választhatnak. A második két és félórás részben műértelmezés (novella vagy vers) és vers-összehasonlítás közül kell az egyiket kidolgozniuk.

Király Bernadett matematikát és informatikát oktat az iskolában – a saját osztályában nem a matematikától félnek a legjobban a diákok. – Nem számítunk meglepetésre, amit ne tanultunk és gyakoroltunk volna be. Megnyugtató volt az áprilisi próbaérettségi eredménye, amire még rádolgoztunk: arról kaptunk képet, hogy felkészültek a diákok. Nyugodtan állunk a megmérettetés előtt – mondta az oktató. Szerinte matematikából is fontos a szövegértés – nem ritka, hogy hosszú szövegből kell megérteni a lényeget, több pontra válaszolni, ellenőrizni. Maradjanak benne a feladatban, amíg nem válaszolnak mindenre, használják a függvénytáblázatot, még ha biztosak is a képletben – ő ezt sulykolta a tanítványaiba. Az iskolából ketten írnak emelt szintű matematikaérettségit, a többiek középszinten mérettetnek meg. 2024-ben változás lesz az érettségiben matematikából is: egyre inkább az alkalmazható tudást kérik számon – emlékeztetett.

A 12. a osztály diákjaival a könyvtárban ültünk le. Nyugodtak, tökéletesen felkészültek, a magyarérettségitől egyáltalán nem félnek. A novella- és az összehasonlító verselemzés szempontjait, a gyakorlati szövegalkotás-típusokat azért még átnézik – mondta Péter Hunor. Kovács Bianka is megerősítette: egész évben az érettségire készültek, nincs mitől tartaniuk. Pető Gergő, Berkecz Gergő és Szijj Milán visszautalt a sikeres matek-próbaérettségire és a témákra: mindent felelevenítettek, mind jó eredményben bíznak. Legtöbben ötödéven maradnak az iskolában, hogy gazdasági informatikus végzettséget szerezzenek – a továbbtanulásnál ez egyértelműen előny lesz majd.