Az egész napos, intenzív esőzés ellenére alig volt induló, aki feladta volna a küzdelmet – és még halat is sikerült fogniuk. A hagyománnyal ellentétben ezúttal a hobbi felnőtt kategória és az ifik rajthelyeit húzták ki először, mert a Gyöngyös-patak felőli oldalon olyan mértékben felázott a talaj a többnapos eső miatt, hogy gépkocsival nem lehetett bejutni. A két kategória versenyzői gyalog tudták csak megközelíteni a horgászhelyüket, így viszont némileg előbb tudták megkezdeni a bepakolást.

A versenyzők jellemzően a rakós botos módszerrel éltek, rengetegen erőltették a sok kukoricát, az élő csalit, hobbi és ifi kategóriában a methoodos szerelék dominált a sok-sok pop-uppal, wafftersszel, pellettel. A versenyző kategóriát 26 360 grammal az Elektromosok SHE versenyzője, Varga Bálint nyerte. Hobbi kategóriában Pajtli Tibor állhatott a dobogó legfelső fokára, a Spartacus HE horgásza 15 040 grammot fogott. Hobbi ifjúsági kategóriában Kovács Huba az Elektromosok SHE színeiben bizonyult a legjobbnak, az ő hálója 12 860 grammot nyomott. A következő forduló a magyarszecsődi tavon lesz felnőtt és ifjúsági hobbihorgászok számára június 18-án, a versenyzők szeptemberben találkoznak legközelebb.