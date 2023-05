A szervező Éljen Szombathely Egyesület hallgat az ügyben

Mint arról korábban írtunk: az Éljen Szombathely Egyesület szervezte a négynapos programsort. Egyelőre azonban hiába kérdeztük a szervezet elnökét, Tóth Kálmánt arról, milyen biztonsági intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy megelőzzék a megdöbbentő esetet, egyelőre nem kaptunk választ.

Elmérgesedett családi ellentét húzódik a háttérben

A törvényszék mostani közleményében ugyanakkor rávilágított a tömegverekedés hátterére. Azt írták: "Az egyik gyanúsított és családi-, illetve baráti körének viszonya 2023 március közepe óta elmérgesedett egy másik család rokoni, ismerősi köréhez tartozó személyekkel. A haragos viszony miatt a két család ellenséges kapcsolatban lévő tagjai között rendszeressé váltak az élet és testi épség elleni fenyegetések, többször alakult ki köztük tettlegességig fajuló konfliktus, amelyekkel összefüggésben több büntetőeljárás indult".

Három férfi egy nőt ököllel, teleszkópos bottal többször megütött

Az Emlékmű-dombon történt verekedés részleteire is kitértek a közleményben: "Az egyik gyanúsított boxerrel megütötte a másik családhoz tartozó sértettet, míg két társa teleszkópos bottal, harmadik társa ököllel ütötte őt, egészen addig, amíg a sértett el tudott menekülni. Ezt követően a gyanúsítottak közül öten egy másik sértettre támadtak, akit többször megütöttek, megrúgtak, majd egyikük fojtogatni kezdte, aminek következtében a sértett összeesett, ezért őt tovább már nem bántották. Három gyanúsított egy nőt is bántalmazott, akit többször ököllel, illetve teleszkópos bottal is megütöttek, míg két gyanúsított egy másik nőt rugdalt meg" - olvasható a törvényszéki közleményben.

Megtudtuk azt is: a bántalmazás következtében az egyik sértett nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülést, két sértett nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.

Hat gyanúsított letartóztatását elrendelték

A Szombathelyi Járási Ügyészség indítványozta a gyanúsítottak letartóztatását, mivel megalapozottan feltehető, hogy a bizonyítást veszélyeztetnék, így különösen a büntetőeljárásban részt vevő vagy más személyt megfélemlítenének, jogellenesen befolyásolnának, tárgyi bizonyítási eszközt megsemmisítenének vagy elrejtenének, illetve szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követnének el - tájékoztatott a Szombathelyi Törvényszék, hozzátéve:

A Szombathelyi Járásbíróság döntéseit a gyanúsítottak és védőik a szabadlábra helyezés érdekében megfellebbezték.

