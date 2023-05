Kék nefelejcset, gyöngyvirágot, szegfűt választott a szombathelyi Henics Imréné. Utóbbi az egyik kedvence, gyermekkorában mindig ezt adta anyák napjára, most a temetőbe is ezt viszi. Több standnál árulják, csokorja átlagosan hatszáz forint. Gyorsan fogynak a szálas virágok, nagy a választék egynyári növényekből is. Színes szőnyeggé változtak a pultok: látunk muskátlit, petúniát, szúnyogriasztót, bársonyvirágot, mézvirágot. Bagonyai Ferencné asztala roskadozik a palántáktól, azt mondja, a szokatlan hideg miatt többen még csak tervezgetnek. Van nála többféle paprika-, paradicsompalánta, találunk káposztaféléket és zellert is. Ami egy kiskertbe kell, azt tud adni, szeretnek tőle tanácsot kérni is: mit mi mellé érdemes ültetni, mi mekkorára nő. Különlegességeket is árul, például fekete paprikát. Elárulja, a kaliforniaihoz hasonlít, zöldből indul, de ez, ahogy érik, fekete lesz.

Forrás: Cseh Gábor

Vastag húsú, ropogós. Gondozása sem különösebben bonyolult. Késői érésű – akár még szeptemberben is szüretelhetünk róla. Gombából nem nagy a választék, Kalauz József tyúkgombát és szentgyörgygombát tudott szedni. Fél kilenc tájékára már el is fogyott, ami volt. A kucsmagombának lement a szezonja, de szárítva még megvásárolható. – Ha megérkezik az ígért csapadék, és enyhülnek a hajnali hidegek, sok minden előjöhet a vargányától a csiperkéig – teszi hozzá a szakember. Az évszakok találkozásának helyszíne is most a piac: a pultokon ott mosolyog az eper, de találunk még körtét és almát is bőven. Elhozza az igazi tavasz színét, ízét, illatát a friss saláta, a csomós hagyma és a retek, ám aki keres, magyar krumplit, főzőtököt is talál. Bárdosi Csabának még van a saját készítésű csalamádéjából és hordós káposztájából, de tapasztalja: hamarosan vége a szezonnak, többen keresik már a friss zöldárut. Ezúttal sóskát, spenótot, petrezselyemzöldjét hozott. Többnyire a szabadban termel, függ az időjárástól. Csapadékból most jól betankolt a természet, jöhetnének a melegebb napok.