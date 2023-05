A példamutatás azonban nem áll meg a határoknál. A dandártábornok kiemelte, hogy a szíriai és törökországi földrengés után a magyar rendvédelmi szervek az elsők között nyújtottak segítséget a mentésben. Ez a katasztrófa is megmutatta, hogy a világunkban eluralkodó szélsőséges individualizmus ellenére a szolidaritás, a hivatástudat és a hagyományok tisztelete erős marad, a felfordult világban ezek az értékek jelentik a kapaszkodót. dr. Pilisi Gábor, Vas vármegyei rendőrfőkapitány az elmúlt évek kihívásairól szólva kifejtette, hogy a koronavírus-járvány, a migrációs válság és most a háború komoly kihívások elé állította a rendőrséget, ugyanakkor bizonyossá vált, hogy ezeket a fenyegetéseket képesek úgy kezelni, hogy a lakosság biztonságérzete nem csökkent. A rendőri vezető kiemelte a szomszédos országok hatóságaival ápolt kapcsolatokat is, kifejezetten az osztrák rendőrséggel való együttműködést, amelynek keretében hatékonyan léphetnek fel az illegális migráció ellen.

A hivatalos megnyitót követően a megjelent iskolás csoportok és kisgyermekes családok ismerkedhettek meg a rendvédelemmel. Nagy érdeklődés kísérte a kutyás bemutatót, amelyen többek között azt szemléltették a szakemberek, hogy lőfegyver hangjára, füstbombára és egyéb éles zajokra sem zökkennek ki a kiképzett kutyák a feladatuk teljesítése során. A kitelepült toborzó iroda standjánál a legújabb lőfegyvereket vehették kézbe az érdeklődők, de a gyerekek nagy örömmel oltották a lángokat a tűzoltóság bemutatóján is. Kitelepült a Terrorelhárítási Központ (TEK) is egy bevetési járművel, a felszerelést – lőfegyvereket, sisakokat és pajzsokat – kézbe vehették a gyerekek is. A program része volt egy rajzverseny eredményhirdetése is, melyen dr. Pilisi Gábor adott át ajándékokat és elismerő okleveleket a résztvevő gyerekeknek.