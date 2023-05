Félelmetes volt a Rába Alsószölnöknél - fotók, videó

Tetőzött a Rába Alsószölnöknél, másodpercenként 162 000 liter víz zúdult le a helyi duzzasztóműnél. Monek Zsolt polgármesterrel kimentünk a helyszínre. Már apadást tapasztaltunk, nagyjából 78 000 literes vízmennyiséget mértek a délelőtti órákban másodpercenként a szakemberek. A Rába hajnalban kilépett a medréből, ezt több kisebb-nagyobb vízátfolyás is bizonyítja az alsószölnöki erőműhöz vezető úton. A folyó óriási erőt mutatott, hatalmas farönkökkel is megküzdött, ahogy a videón is látható.