- Az álcivil szervezet, az Éljen Szombathely Egyesület keretein belül megszületett egy paktum, amit nevezhetünk Gyurcsány-Nemény paktumnak. Arra kérjük a polgármestert, tájékoztassa Szombathely lakosságát, miben egyezett meg Gyurcsány Ferenccel - közölte Lendvai Ferenc frakcióvezető-helyettes a Fidesz szombathelyi irodájában tartott sajtótájékoztatón hétfőn. A politikus szerint Nemény András a polgármesteri székét féltve állt össze a DK-val; egy hete a sportházban már a DK nagyrendezvényén az első sorban ülve tapsolt Dobrev Klárának.

"Féltjük Szombathelyt!"

- Féltjük Szombathelyt! Mindent kiárusítottak már Szombathelyen, eladják az összes ingatlant, ami "mozdítható". Miután ez megtörtént, Nemény András köt egy paktumot Gyurcsány Ferenccel, s nem látjuk, hogy ennek, mi lesz a vége - adott hangot aggályainak a frakcióvezető-helyettes. Kitért arra is: azt szeretnék, ha ugyanolyan színű lenne az önkormányzat vezetése a vasi megyeszékhelyen, mint az országé. - Láttuk, hogy az előző kilenc évben mennyit fejlődött Szombathely, ingatlanértékesítés szinte nem is volt. Most meg, ami mozdítható, mindent eladnak - szögezte le Lendvai Ferenc.

"Magyarország érdekeit képviseljék!"

Illés Károly frakcióvezető úgy folytatta: - Nemény András szólítsa fel Dobrev Klárát és a balliberális európai uniós képviselőket, hogy ahelyett, hogy hazánk és honfitársaink ellen szónokolnának, tevékenykednének Brüsszelben, Magyarország érdekeit képviseljék! Ez lenne egyéként az ország és Szombathely érdeke is - fogalmazott a kormánypárti politikus. - Ez alapján tudna megérkezni az a TOP-os 15 milliárd forint forrás, amiből 8 milliárd forintot útfejlesztésekre lehetne költeni Szombathelyen. S nem utolsó sorban ezek az EU-s források lennének az alapjai annak, hogy a pedagógusbér-fejlesztések megtörténjenek országszerte - hangsúlyozta Illés Károly.

- Nemény András azzal a DK-val köt valamilyen háttéralkut, aminek az európai parlamenti képviselője Molnár Csaba azt tartja hazafias kötelezettségének, hogy Magyarország ne kapja meg az európai uniós forrásokat. Ennek tükrében aggodalmunk komoly alapokra helyeződik - tette hozzá dr. Kecskés László önkormányzati képviselő.

"Gyucsány Ferenc betette a lábát a városba és dominanciát szerzett"

- Az Éljen Szombathely Egyesület mögé bújás ne tévessze meg a választópolgárokat, mert itt tartalmilag DK-vezetés van - ezt már dr. Takátsné dr. Tenki Mária önkormányzati képviselőtől hallhattuk. - Itt elérkeztünk arra a pontra, amikor Gyurcsány Ferenc betette a lábát a városba és dominanciát szerzett - fejtette ki véleményét a politikus.