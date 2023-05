Tóth János magyarszombatfai fazekas mester interaktív módon avatta be a gyerekeket a korongozás tudományába. Sok új elméleti információval is gazdagította a résztvevők tudását, de a legizgalmasabb mégis az volt, amikor minden érdeklődő kisgyermek ki is próbálhatta a munkafolyamatokat, és elkészíthette saját kézműves termékét. Az elkészült alkotásokat a fazekas mester mázazás és kiégetés után vissza is juttatja a gyerekeknek, így akár örök emlék is maradhat számukra.

Katavics András polgármester, aki maga is mérnöktanár, oktató, elmondta: nagyon fontosnak tartja, hogy a közösségi rendezvényeiken, így a gyermeknapon is, a szórakoztatás mellett az új ismeret átadása is jelen legyen. A polgármester hangsúlyozta, a mai világban elengedhetetlen fontosságú számunkra, hogy egész életünkön át gazdagítsuk tudásunkat. És a tudás nem csak iskolapadban ülve sajátítható el. Nagy jelentősége van a nonformális és az informális tanulásnak is. A közösségi színtérben mindkettőre lehetősége van a rendezvénylátogatóknak.

Katavics András a gyermeknapon megköszönte azoknak az önkénteseknek az önzetlen munkáját is, akik a község közösségi eseményeit támogatják idejükkel, tudásukkal, felajánlásukkal. Önkéntes munkájuk példaértékű mindenki számára.