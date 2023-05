- Az alkotásokban rengeteg munkaóra, óriási figyelem van, de abban is egészen biztos vagyok, hogy a tagok egymás munkáját is segítették. Amíg az asszonyok dolgoztak, megosztották egymással örömeiket, a hétköznapok történéseit, feloldódtak, és nemcsak alkottak, hanem egészen ki tudtak teljesedni. Erről szól az A Szakkkör program, amely tavaly indult útjára. Akkor még sokkal kevesebb szakkörből lehetet választani: nyolc kézműves tevékenységgel kezdtünk, most már tizenötnél tartunk. Vas vármegyében - sőt országosan is - egy hálózat működik, egymástól tudnak kérdezni az alkotók.

Vármegyénkben 146 szakkör működik, a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sikeres ez a program, ezért úgy tervezzük, hogy a jövőben bővül a választható szakkörök száma. Azt szeretnénk, hogy a népi motívumok új életre keljenek. A feladatunk az, hogy az egyes mintákat áthelyezzük a 21. századba, és akkor egyre többen megismerhetik azt, hogy nemzeti forma - és motívumkincsünk mennyire gazdag és mennyire értékes kultúránk van - mondta. A kiállítás megnyitóján közreműködött Vörösmarti Viktor gitáron, Horváth Vanda pedig két dalt adott elő.