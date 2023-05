A mostani, nem hirtelen lezúduló, hanem csekély vagy közepes intenzitással érkező csapadék a mezőgazdaság legtöbb ágazatához hasonlóan segíti a halgazdálkodók és haltermelők munkáját is. Mesterházy József, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének halgazdálkodási csoportvezetője arról tájékoztatta lapunkat: a haltermelés valamennyi fázisában alapvető feltétel a megfelelő mennyiségű és minőségű víz. A tavalyi év megmutatta, hogy a vízhiány milyen jelentős korlátozó tényező tud lenni a tógazdasági termelésben: a folyamatosan emelkedő energia, takarmány, bér és egyéb költségek mellett a vízhiány és az ebből eredő plusz költségek (szivattyú üzemeltetés, vízforgatás) is hozzájárultak a hal termelői árának emelkedéséhez. Az étkezési célú élőhal előállítás mellett a horgászpiacot is telepítő-anyaggal ellátó haltermelők többsége kénytelen volt a vízhiány miatt korlátozni termelését, egyes tavakat kivonni a termelésből.

- A jelentős tavaszi csapadék, ha nem is jelent egész évre megoldást, de a hagyományos tógazdasági haltermelést segíti, így elegendő mennyiségű hal kerülhet a hazai fogyasztók asztalára és a horgászvizekbe – húzta alá a szakember.

A bővebb vízhozam halegészségügyi szempontból is előnyös: frissíti a vizet, hígulnak az esetlegesen megjelenő vagy bemosódó szennyező anyagok, illetve az áradó víz a tavak mellett a folyóvizek halállományát is „megmozdítja”. Az áradó víz ugyanis egyik feltétele a jelenleg is zajló – legtöbb őshonos halfajunkat érintő – ívási folyamatoknak, mely során az elöntésre kerülő növényzettel borított területek, korábban szárazra került holtágak, mellékágak vízzel megtelve kiváló ívóhelyet biztosítanak a növényzetre ívó halfajoknak. Az emelkedő vízszint a tavakon elősegíti az ívó halak kihúzódását a partközelbe, az elöntéseken felszaporodó planktonikus szervezetek pedig biztosítják a legelső táplálékot az új generáció számára.

Forrás: Szendi Péter

A megnövekedett vízmennyiség a kiszáradófélben lévő kisvízfolyások szempontjából a legelőnyösebb, hiszen többségükben a mederfenéken csordogáló víz mennyisége már nem alkalmas az áramlás-kedvelő fajok tartós megtelepedésére és természetes szaporodására, így ezen fogható és védett halfajaink élőhelye is folyamatosan szűkül.

Azért is a lehető legjobbkor érkezett a csapadék, mert a zavaros folyóvízben – néhány módszer kivételével – nem lehet horgászni, azonban a legtöbb halfajra tilalom lévén, ez most kevésbé veszi el a horgászok kedvét.